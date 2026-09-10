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行政院：立院凍結卓榮泰薪資 違反釋字601號解釋

中央社／ 台北10日電
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

立法院凍結行政院卓榮泰9月至12月薪資，行政院今天表示，這是立法院透過年度預算案審議影響行政院長行使憲政職權，已經違反釋字601號解釋，也逾越立法院權限以及權力分立原則，同時牴觸預算法52條第1項但書規定，行政院將在收到總預算案後審慎研議。

立法院8月14日通過115年度中央政府總預算案，但凍結卓榮泰9月至12月薪資，並刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，依據憲法54條、行政院組織法第10條第1項規定，行政院長是法定職位，受到憲法服公職權以及工作權的雙重保障，相關政務人員也有受到相關法律保障，且行政院長還有政務人員俸給，是按照全國軍公教員工待遇支給要點給予，也是預算法規定的法定經費。

李慧芝說，立法院透過決議凍結行政院長薪資，等同透過年度預算案審議影響院長行使憲政職權，已經違反釋字601號解釋，也逾越立法院權限以及權力分立原則，同時牴觸預算法52條第1項但書規定。預算法第52條規範，法定預算附加條件或期限者，從其所定，「但該條件或期限為法律所不許者，不在此限」。

她還表示，今年只剩下3.5個月，總預算案至今尚未送至行政院，行政院將待收到總預算案後會審慎研議。

卓榮泰昨天透過網路節目專訪時指出，若因為薪資遭凍結就向立法院低頭的話，以後全國首長可能都要面臨類似情況，因此他必須堅持這是一個法定可以領取的待遇，應依法律支出、不能被刪減或凍結。

卓榮泰 行政院 薪資

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