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川普再喊對台晶片課重稅 國科會稱「我們就聽一聽」急改口

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（左二）、國科會副主委張振豪（右）今日說明晶片議題
行政院發言人李慧芝（左二）、國科會副主委張振豪（右）今日說明晶片議題

美國總統川普再點名台灣，還稱要對台灣輸美晶片課重稅。國科會副主委張振豪今日脫口稱「川普常常會講一些話，我們就聽一聽」，持續做好產業發展，但他馬上修正稱，不是聽聽就好，台灣一直很重視對美關係，會持續與美方溝通。

美國共和黨9日在達拉斯召開期中選舉大會，美國總統川普現身發表演說時提及台灣，批前任「愚蠢總統」讓晶片產業「跑到台灣」，他主張美方早該對輸美的台灣晶片課徵高額關稅，「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅。」

對此，張振豪在行政院會後記者會上指出，川普常常會講一些話，「我們就聽一聽」，持續做該做的事，好好發展產業，無論是軟硬體建設，或前瞻研發與產業創新發展，目標是與國際合作成為民主供應鏈重要角色，持許保持發展態勢。

行政院發言人李慧芝接著說，台美1月已簽署台美投資備忘錄（MOU），取得多項關稅優惠待遇，非半導體232關稅優惠待遇已經生效，至於未來已取得但還未推出的半導體232關稅最惠國待遇，也與在MOU當中了，會持續透過與美國政府建立的G2G機制，協助我國企業持續與美協商享有免稅配額與豁免清單相關認定。

就在媒體提問的空檔，張振豪再發聲補充稱，「剛剛講話比較快一點，可能要修正一下，並不是聽聽就好」，隨後拿起手機，一邊看著螢幕一邊強調台灣一直很重視與美方的關係，雙方已簽訂MOU、持續展開經貿合作，未來會持續與美方溝通。值得注意的是，張振豪在發言完畢後，便將手機交還給一旁的發言人李慧芝。

晶片 川普 國科會 關稅 美國 台灣

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