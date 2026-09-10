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10天不副署法案已無效？學者：立院可提決議反制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
「不副署」的設計，本來是用來防止「總統專斷濫權」，變成被行政院長卓榮泰來對付立法院的工具。聯合報系資料照
「不副署」的設計，本來是用來防止「總統專斷濫權」，變成被行政院長卓榮泰來對付立法院的工具。聯合報系資料照

「面對行政院長卓榮泰不願副署法案，立法院可提決議案譴責違憲、要求10日內副署，否則卓揆就應辭職！」針對卓揆9日專訪表態無法再副署法案，學者曲兆祥受訪時建議立院如此因應；律師葉慶元受訪時認為，立院三讀法案不會因總統未在10天內公布而失效，行政院長現在補行副署程序就好。

行政院長卓榮泰9日接受媒體專訪時表示，對於立法院凍結他9月至12月薪資，解凍條件之一是副署立院法案，但依照《憲法》72條，總統應於收到立法院通過的法律案後10天內公布，「現在已經不可能副署法案了」，立法院若拿副署當成是預算的解凍條件，這個條件在民法上是「致死不能成就的條件」，應該視為無條件。

不副署已被政院扭曲

對此，國民黨立委李彥秀受訪時表示，憲法第53條清楚說明「行政院為國家最高行政機關」，卓揆不僅自貶為總統的幕僚長，更忘記民主政治「依法行政」的根基，如果行政院對立法院通過的法案有疑義，本來就有提出「覆議」與「釋憲」的手段，將「行政院長副署權」曲解為「輔助總統的防衛機制」，也難怪美國學者認為是「憲政危機，公然違憲」。

黨團書記長許宇甄也批評，卓榮泰直言行政院長不可能用副署制衡總統，因為不同意總統就可能被換掉。這反而證明所謂「不副署」已被扭曲成總統透過行政院長阻擋國會立法的政治工具。她強調，若行政院長的副署與否實際取決於總統意志，就等於讓總統取得一道憲法未明文賦予、國會也難以推翻的實質否決權，直接架空立法院的立法權與民意授權。

不副署非口袋否決

律師葉慶元受訪時也反駁說，憲法規定的是「總統有義務在10日內公佈」，行政院長跟總統拒絕副署、公佈，不會使立法院已經三讀通過的法案失效，且台灣沒有美國的「口袋否決」（總統拒絕簽署法案視為行使否決權）制度，且美國的總統否決也要送回國會，看看要不要行使反否決權予以推翻，而這在我國憲法中就是「覆議」。

葉慶元強調，行政院院長既然沒有依據《憲法增修條文》第三條行使覆議權（要求立法院重新表決），就有服從義務，不能再拒絕副署。他指出，行政院長的義務就是在這10日之內完成副署。卓榮泰之前沒有完成副署，並不代表立法院三讀通過的法案已經失效，行政院長補行副署程序，再由總統公布，還是有效的。

決議案有法律效力

文化國發所兼任教授曲兆祥也說，立法院可以通過決議，先譴責卓榮泰前面不副署8項法案的行為是違憲的，並列出所有完成三讀，但卓榮泰拒絕副署的法案，要求卓榮泰在10天內副署後給總統賴清德公布，如果卓榮泰不願意這麼做，就應該立刻辭職。

曲兆祥強調，《憲法》上規定行政院就是要對立法院負責，而立法院的決議等同於法律案，而且《憲法》是所有法律的最高位階，拿《民法》的概念去解釋《憲法》，完全是拿香蕉解釋蘋果，並不合理。

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