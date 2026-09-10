明天就是最後期限 副署無人機條例政院未鬆口

行政院已收到立法院三讀通過的無人機條例，各界關注行政院長卓榮泰是否副署，依照法定程序，11日將是最終決定期限，行政院今日仍未鬆口，僅稱會在期限內對外說明；對於立法院決議凍結卓揆，此舉有違憲違法之虞。

立法院日前三讀通過無人機條例，行政院已於9月2日收到三讀法案，憲法規定總統應於收到後10日內公布，依依此推算，11日為最後期限。行政院發言人李慧芝指出，相關法條和執行面審議都在討論的最後階段，會在期限內，按照討論結果對外說明。

針對立法院凍結卓揆薪資，行政院將如何因應，李慧芝說明，依照憲法第54條、行政院組織法第10條第一項規定，行政院長是法定職位，受憲法服公職權和工作權的雙重保障，相關政務人員也受相關法律保障；行政院長、政務人員俸給是按全國軍公教員工待遇支給要點，也是預算法所規定的法定經費。

李慧芝指出，立法院透過決議凍結院長薪資，等於透過年度預算案審議，影響院長行使憲政職權，已違反釋字第601號解釋，也逾越立法院權限。逾越權力分立原則做成的決議，牴觸預算法第52條第一項但書規定。

李慧芝提到，現在已是9月12日，行政院至今還未收到立法院三讀總預算案，但今年只剩下3.5個月，行政院收到總預算後將審慎研議；對於立法院違反權力分立原則所做成的決議，實則違反預算法第52條第一項但書相關規定。

根據預算法第52條第1項但書規定，法定預算附加條件或期限者，從其所定。但該條件或期限為法律所不許者，不在此限。