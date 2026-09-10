中火爭議 盧秀燕：國家發電量增加堅持增一拆一

台中火力發電廠燃煤機組拆除許可執照審核會議今舉行，台中市長盧秀燕上午在一項學校活動後受訪指出，既然有兩部燃氣機組做好，那一定要拆兩部燃煤機組，顧及到國家電力發展，同時也要保護好人民的健康，這是並行不悖的，「我們一定要說到做到」，國家的發電量更大，一定要拆煤。

盧秀燕上午參加太平區東平國小學校禮堂落成啟用典禮，她以此說，台中市過去空氣條件非常不好，空污嚴重，所以台中市政府最重要的任務就是要改善空汙，還給民眾好空氣。尤其像今天處在學校環境，孩子們呱呱落地就要呼吸，呼吸關係到每一個人健康。

她說，台中市過去8年來極力的整治空汙，8年來我們空汙的排放已經減少了78%，這是很大的數字。我們的空品不良率、霧濛濛影響健康的不良率也從60天降為半個月左右，我們不但空汙改善成效很好，還要繼續改善。

盧秀燕說，中火的確是中部地區空汙最大來源，因此國家電力增加，台中市府當年就跟中央政府協調必須要減煤、拆煤，讓空汙改善繼續下去，讓所有的中部地區民眾享有好的空氣，而不是用肺來發電。

現在既然有兩部燃氣機組做好，那一定要拆兩部燃煤機組，顧及到國家電力發展，同時也要保護好人民的健康，這是並行不悖的，「我們一定要說到做到」國家的發電量更大，一定要拆煤。

她強調，當一部燃氣機組上來之後一定要對等拆一部的煤，而且燃氣機組是燃煤機組的兩倍發電量，所以增一拆一，國家的發電量增加一倍，空汙可以減少很多，「為了人民的健康我們會堅持」我們一定要保護人民的健康，還台中市、中部地區好天氣，這8年來我們就是堅持，所以我們堅持要增一拆一。