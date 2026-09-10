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深坑輕軌只到選舉才被討論？侯友宜：待行政院核定後一定會興建

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今回應，只要行政院核定，新北市府一定會興建深坑輕軌。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今回應，只要行政院核定，新北市府一定會興建深坑輕軌。記者林媛玲／攝影

近日深坑輕軌成熱門話題，藍綠新北市長參選人都支持興建深坑輕軌，今民進黨議員陳永福在市政總質詢關心深坑輕軌進度，市長侯友宜答詢表示，此案交通部已核定送行政院，只要行政院核定就一定會做，深坑輕軌也是四環八線中的一條重要路線。

深坑輕軌規畫全長5.81公里，包含高架段5.53公里、平面段0.28公里，將設置5座車站，路線規畫起於動物園站，從動物園出發後沿新光路往東跨景美溪，轉沿木柵路中央佈設，經過國道3號木柵交流道後，沿文山路與週邊農業區佈設，續往喜樂橋橫跨景美溪往北至北深路為止。

陳永福表示，他在民國80幾年就開始提案，搞了2、30年都沒有結果，也成為當地市民最大的詬病，但只要一到選舉深坑輕軌就會出現，好像過去的淡江大橋一樣，他不怪新北市府，畢竟中央也有問題，如今為了老百姓的利益，他要問侯市長是否有向中央拜託?

侯友宜回應，他向交通部請託的不僅深坑輕軌，也向中央拜託協助其他捷運路線，他連立委都去拜託了，但因深坑輕軌有土地取得及路線規劃有不同聲音等，確實一個事情卡住就會拖了一段時間，但現在都已有充分共識，目前交通部也已核定報行政院，待行政院核定就可做了。

議員表示，深坑發展受限就是因過去受到都市計畫的綑綁，若有輕軌重大工程參與，就有機會擴大深坑的都市計畫，如此深坑才有未來，未來不管是誰當選市長就是應該要持續推動。

捷運局長李政安補充說明，深坑捷運的各方意見都已收斂，過去曾針對要不要以促參方式辦理，最後決定不要促參，也將此案送交通部核定，下一步就是待行政院核定。

輕軌 深坑 侯友宜

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