影／日本跨黨派議員訪台 北村晴男：返日推動日版「台灣關係法」

民進黨立委王定宇與民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜上午接待七位日本跨黨派國會議員「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」，團長、日本保守黨參議員北村晴男表示，來台要向台灣傳達日方非常重視台海和平與安定，返日後將推動立法日版「台灣關係法」、「台灣旅行法」。

日本跨黨派國會議員「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」訪團團長北村晴男致詞時表示，前總統李登輝曾說過：「日本要醒醒吧！日本要睜開眼睛，日本要恢復日本自己的信念。」這些鼓勵悠悠在耳。返日後將推動立法日版「台灣關係法」、「台灣旅行法」，爭取今年在秋天舉行的國會中提交。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜致詞時表示，希望未來在民間生活交流的基礎上，促進更多台日兩地在法案上或共同戰略位置上的交流，讓更多交流可以實際地進行。

民進黨立委王定宇、立院黨團副幹事長陳培瑜今天上午接待日本跨黨派國會議員「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」訪團，訪團由日本保守黨參議員北村晴男率領，共7名日本國會議員來台。北村晴男表示，此行要向台灣傳達日本非常重視台海和平與安定，返日後將推動立法制定日版「台灣關係法」及「台灣旅行法」。

北村晴男致詞表示，前總統李登輝過去曾說：「日本要醒醒吧！日本要睜開眼睛，日本要恢復日本自己的信念。」這些話至今仍讓他印象深刻。日本必須更加正視台海和平與穩定的重要性，此次訪台就是要向台灣傳達日本重視台海和平與安定的立場。他說，返日後將推動日版「台灣關係法」及「台灣旅行法」，目標是在今年秋天舉行的國會中提出相關法案。

陳培瑜表示，台日雙方長期以來透過民間交流建立深厚情誼，期盼未來能在民間生活交流的基礎上，進一步促進台日兩地在法案及共同戰略位置上的交流，讓雙方更多合作能夠實際推進。