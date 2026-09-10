川普痛批美智庫點名台灣 盧秀燕憂心：美中若都處不好會影響國安

美國川普總統近日在社群發文，批判進步派智庫美國進步中心（CAP），並把火力從智庫本身一路延伸到背後支持者，其中還點名台灣駐美代表處，引發討論。台中市長盧秀燕今表示，美國總統講話這是一個非常嚴重的指控，如果美中兩大國我們都處不好，會影響到國家安全。

川普不只公開批評CAP及研究人員，還點名索羅斯、蓋茲，以及Google、Apple、高盛、花旗、美國銀行等大型企業與金融機構，甚至連日本、韓國、阿拉伯聯合大公國，以及台灣駐美國台北經濟文化代表處也被列入名單。

盧秀燕說，台美關係非常重要，這兩天美國總統批評台灣破壞台美的現有關係，美國總統講話這是一個非常嚴重的指控。也因此，台美關係很重要，我們一定要特別注意。美國總統親自出來指控跟批評的話，我相信外交部、行政院，包括中央政府都要努力避免這樣的事情發生，同時也要檢討、說明為什麼川普總統會說台灣政府在破壞台美關係。

另一方面，我們左右兩大鄰居美、中，如果兩邊的關係都搞不好的話，會影響國安，令人擔憂；會影響到國家安全。如果美中兩大國我們都處不好，而且兩國的關係都不好的話，這個是很危險的事情，對國家安全會有影響，人民也沒有辦法國泰民安。所以，希望中央政府特別注意，也向全民說明為什麼美國政府會有這樣的批評，這樣的指控是非常嚴重的。