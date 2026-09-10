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年底選舉後閣揆換人？ 民進黨團：如果大贏換人好奇怪
行政院長卓榮泰有沒有可能在年底選舉之後卸任？民進黨立院黨團今表示，卓榮泰受到賴清德總統的高度信任，並認為，如果綠營在地方選舉取得比現在更好的結果，換人就好奇怪。
卓榮泰近日接受媒體專訪，被解讀成有可能是為了保住閣揆之位，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄認為說，各界對於一場專訪有各種不同的解讀，並認為說，閣揆做得穩不穩，取決於總統的信任，以及有沒有得到民意的支持。
莊瑞雄認為說，卓榮泰獲得賴清德總統的高度信任，現在就看行政院的施政國人埋不埋單，如果都達標的話，內閣未來是否改組，又會不會與地方選舉有連結，現在來看都言之過早，也涉及到選舉最後的結果。
莊瑞雄表示，如果選舉結果，讓綠營執政的縣市比現在更多，那說要換掉行政院長，就會讓人覺得好奇怪，「大贏會有換閣揆的條件嗎？」不過，莊瑞雄也說，如果綠營選舉選得不好，卓榮泰自己也會覺得不好意思。
莊瑞雄說，如果行政院施政令民眾滿意，反映在地方選舉上，相信就能知道結果，所以最後還是要看施政的成果，民眾埋不埋單。
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