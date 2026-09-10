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卓揆不副署自行解釋憲政爭議 民進黨團：在野黨癱瘓憲法法庭

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者余承翰／攝影
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者余承翰／攝影

針對行政院長卓榮泰不副署的爭議，民進黨立院黨團10日表示，認為憲法爭議的仲裁還是憲法法庭，但在野黨已經癱瘓憲法法庭，呼籲說，解鈴還須繫鈴人。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，我國憲法歷經7次修憲，都沒有凍結行政院長的副署權，代表行政院長的副署權是有意義的；莊瑞雄表示，行政院長如果碰到有違憲上的爭議，必須把憲政上的爭議理由講出來，莊瑞雄相信行政院已經做到了這點。

莊瑞雄並表示，如果立法院通過的法案沒有憲政爭議，就會按程序公布生效。

莊瑞雄指出，在現行憲法的規定中，總統對法律沒有否決權，並認為行政院長的副署權不是橡皮圖章。

莊瑞雄認為說，我國出現憲政爭議還是有解方的，是在野黨癱瘓了我國制度的設計，指如果國家產生憲政上的高度爭議，最後裁決是在憲法法庭，可是憲法法庭卻被癱瘓掉了。

莊瑞雄也說，立法院仍然可以對行政院長提出不信任案，只不過若提出不信任案，就要去承擔風險，國會會被解散，重新再做改選，讓民意來做最後的裁決。

莊瑞雄批評說，在野黨把各個方法都封死，可以做的又不敢去做，當然會變成現在大家各說各話，沒有人是最後的憲法仲裁者；莊瑞雄說，憲法有沒有爭議的仲裁者一定是憲法法庭，認為說，解鈴還須繫鈴人。

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