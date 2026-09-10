川習二會前遭川普點名 翁履中：台若被放進美中政治計算 非錢可解決

美國川普總統近日在社群發文，批判進步派智庫美國進步中心（CAP)，並把火力從智庫本身一路延伸到背後支持者，其中還點名台灣駐美代表處，引發討論。旅美學者履中說，既然被點名，被認定是得罪川普，台灣該做的是認真理解川普的邏輯、掌握華府風向，提前思考最壞情況要怎麼面對。

川普不只公開批評CAP及研究人員，還點名索羅斯、蓋茲，以及Google、Apple、高盛、花旗、美國銀行等大型企業與金融機構，甚至連日本、韓國、阿拉伯聯合大公國，以及台灣駐美國台北經濟文化代表處也被列入名單。

翁履中表示，台灣被川普點名不是正面消息，這次事件真正值得台灣觀察的，不是川普又和哪一個進步派智庫發生衝突，是他的政治壓力正在從「批評內容」延伸到「誰在支持這些機構」。熟悉川普風格就知道，他經常先公開點名、提高壓力與不確定性，再看對方如何回應。對川普而言，談判往往不是坐上談判桌才開始，公開喊話、法律威脅甚至點名對方的支持者，本身就已經是談判的一部分。

翁履中指出，川普貼文耐人尋味的是，CAP的重要捐助者很多，甚至包括不少共和黨背景的企業和金主，川普其實並沒有全部點名；對台灣來說，要看華府整體風向是不是正在改變，尤其在川習二會之前，看到川普對台灣的語氣與要求愈來愈嚴厲，另一方面卻持續對北京釋出希望改善關係、降低衝突甚至重新談判的善意，對台灣絕對不是好消息。

翁履中表示，或許不用過份擔心川普會立刻拿台灣和北京交換什麼，但國際政治真正危險的地方，往往不是交換發生的那一天，而是交換之前的氣氛已經慢慢改變卻沒有察覺。台灣需要看的，不是川普今天說了哪一句話，而是接下來的軍售進度、總統過境、美國對台公開措辭，以及美中互動朝哪一個方向移動。

如果川普接下來只是要求台灣增加對美投資、加快半導體產能移轉，雖然壓力不小，至少還是可以談價格、談時間、談交換條件的經貿問題。真正需要警覺的是，如果台灣被放進川普在美中關係上的政治計算，那就不是錢可以簡單解決的事情。