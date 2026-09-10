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轟卓榮泰自創「不副署否決權」架空立院 國民黨：賴清德變超級總統

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對行政院卓榮泰表示總統沒有否決權，因此行政院長面對所謂違憲或窒礙難行的國會法案，可透過「不副署」來「輔助總統」，國民黨文傳會主委陳以信今駁斥，卓榮泰這番謬論是公然改寫中華民國憲法，憲法沒有給總統否決權，卓榮泰竟然自己發明否決權，憲法明明規定覆議制度，卓榮泰卻自己把它廢掉，卓榮泰毀憲亂政，是中華民國憲法的敵人。

陳以信指出，我國憲法提供行政院反對國會法案的制度，就是覆議。行政院認為立法院通過的法律案窒礙難行，可以經總統核可提出覆議，但立法院如果維持原案，依憲法增修條文，行政院長就「應即接受」。卓榮泰卻主張覆議失敗後仍可不副署，甚至可以跳過覆議直接拒絕副署。他反問卓榮泰：「那憲法的覆議制度還剩下什麼意義？」

陳以信表示，英國華威大學法學院教授郭銘松已指出，卓榮泰把不副署變成國會無法推翻的「超級行政否決權」。美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祈凱立（Kharis Templeman）更直指，卓榮泰是「憑空為自己創造了一項否決權」，並定性為「公然違憲」（blatantly unconstitutional）。卓榮泰獨創的「不副署權」已成「憲政鬧劇」，讓台灣民主在國際舞台上丟盡了臉。

卓榮泰聲稱副署不是制衡總統，因為行政院長若不同意總統，「明天還是被換掉」。陳以信表示，行政院長會不會被撤換是政治現實，副署制度的功能則是憲法問題，豈能因為總統握有人事權，就自行宣布憲法制衡不存在？如果行政院覆議輸了還能不副署，就算不提覆議也能不副署，等於行政院可以永遠拒絕接受國會決定，徹底架空覆議制度與立法院表決，真正創造出一隻超級行政獨裁的憲政怪獸。

卓榮泰 副署 賴清德 行政院 國民黨 總統 立法院

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