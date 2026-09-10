聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／川普批左派智庫 台灣掃到颱風尾

聯合報／ 本報記者張文馨
我駐美代表處的工作就是要經營，對象不分共和黨或是民主黨，也不分左派右派。 聯合報系資料照
我駐美代表處的工作就是要經營，對象不分共和黨或是民主黨，也不分左派右派。 聯合報系資料照

美國總統川普又震怒了，與自由派智庫ＣＡＰ的衝突點，來自ＣＡＰ對川普內政的批判，雙方交火已數周，而台灣則是掃到颱風尾。

實際上，我駐美代表處的工作就是要經營，無論左右，更不論共和黨或是民主黨；對所有可能有意願了解台灣議題的華府人士，從國會、智庫、政黨、官員和外國使領館，都是駐美代表處的「經營對象」，這是外交官員的日常；從很多資深外交官的回憶錄中也顯示，往往影響台灣的重要消息，都來自想像不到的台灣友人。

台美一九七九年斷交後，台北對華府的官方往來受限，更需要擴大交往圈，以確保台美關係和台灣利益。舉例來說，前外交部長錢復是在歐洲訪問時，輾轉從美國國務院官員的口中，得知美中正規畫簽署不利台灣對美軍購的八一七公報，錢復當時半信半疑，仍將訊息報回，讓台北能預作準備。

現在，駐美代表處的政治組底下，組員要分別負責智庫和學者，透過平時往來了解對方想法，也讓學者清楚台灣議題；駐美處也會邀請學者組團來台，透過實地訪察、與台灣政府官員的接觸，拉近距離，這些人自然有意願替台灣議題發聲。

此外，與台灣不同的是，政府官員常常來自智庫，離任後又再度回到智庫工作，曾在國務院和五角大廈工作的薛瑞福現在是印太安全研究所主席，曾任白宮國安會台中蒙台事務主任的何瑞恩，在布魯金斯研究院擔任中國中心主任，曾任美國在台協會理事主席的卜睿哲與前處長包道格，在卸下公職後分別轉往布魯金斯研究院和卡內基和平基金會。

作為政府官員人才庫的美國智庫，過去對華府比較容易形成影響力；可惜的是，川普重返白宮後，與智庫保持距離，甚至在面對智庫批評時還揚言要提告。ＣＡＰ不只是自由派智庫，不少拜登政府官員離任後也選擇加入ＣＡＰ，其執行長還曾擔任拜登政府的白宮內政委員會主席，讓這波交火多了更多想像。

台灣不必放棄對自由派智庫或親民主黨智庫的經營，民主國家的常態在於政黨輪替，一次掃到颱風尾，不影響台灣對美國的經營和工作，但川普難測，我政府恐怕得更小心謹慎。

川普 台灣 駐美代表處 華府 台美關係

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

台北安全對話 谷立言：台海若爆發衝突 全球經濟造成的損失將超越二戰

印太戰略智庫2周年 潘孟安代表賴總統送祝福

美控制澳洲逾半國防設施達110座 學者轟：第二波殖民

相關新聞

新聞眼／川普批左派智庫 台灣掃到颱風尾

美國總統川普又震怒了，與自由派智庫ＣＡＰ的衝突點，來自ＣＡＰ對川普內政的批判，雙方交火已數周，而台灣則是掃到颱風尾。

大帳房棄保潛逃 高金素梅辦公室再被搜

無黨籍立委高金素梅涉貪案，被視為高金素梅「大帳房」的前辦公室主任張俊傑涉詐助理費、協會補助款遭起訴，日前破壞科技設備監控棄保潛逃、通緝中。台北地檢署追查，高金的助理陳俊瑋涉與張見面、交付可疑物品，涉藏匿人犯罪嫌搜索拘提到案，昨複訊後五萬元交保、限制住居。

剪集會護欄鋼索辯救急 檢認非緊急起訴鍾佳濱

立法院前年十二月排審選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案，公投護台灣聯盟申請集會，警方架設護欄並用鋼索固定，民進黨立委鍾佳濱和參與集會的男子黃英豪卻剪毀鋼索，台北地檢署昨依刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪起訴二人。

綠委林岱樺涉詐助理費 又爆吞1379萬政治獻金

民進黨立委林岱樺涉詐領一四九六萬元助理費案仍在法院審理，檢調續查發現林與胞弟林岱融等人，涉嫌利用所掌控的公司開立大量虛偽發票申報立委政治獻金，挪作私用，公益侵占一三七九萬二九六九元。高雄地檢署偵結，依公益侵占等罪追加起訴林岱樺姊弟及林岱融的大學同學林威廷三人。

中火爭議 盧秀燕：增氣拆煤一比一發照

台中火力發電廠燃煤機組拆除許可執照審核會議今舉行，台中市長盧秀燕前天視察中火，昨再表示，燃氣許可與拆煤許可須兩張執照一比一發放，台電申請一部新燃氣機組上線，必須拿到拆除一部由經濟部核發的舊燃煤機組許可，因此台電申請許可必須補件。台電表示，持續兌現減煤承諾及能源轉型。

卓揆：副署權是輔助總統的防衛機制

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀法案，引發學者質疑副署權是制衡總統，而非對抗立法院。卓在昨天播出的專訪指出，當行政院長、總統意見不合，用副署權制衡得了嗎？明天還是被換掉；他說，副署權是在雙首長制下，行政院長輔助總統的防衛機制，他必須扮演「憲政守門員」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。