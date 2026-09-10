新聞眼／川普批左派智庫 台灣掃到颱風尾

美國總統川普又震怒了，與自由派智庫ＣＡＰ的衝突點，來自ＣＡＰ對川普內政的批判，雙方交火已數周，而台灣則是掃到颱風尾。

實際上，我駐美代表處的工作就是要經營，無論左右，更不論共和黨或是民主黨；對所有可能有意願了解台灣議題的華府人士，從國會、智庫、政黨、官員和外國使領館，都是駐美代表處的「經營對象」，這是外交官員的日常；從很多資深外交官的回憶錄中也顯示，往往影響台灣的重要消息，都來自想像不到的台灣友人。

台美一九七九年斷交後，台北對華府的官方往來受限，更需要擴大交往圈，以確保台美關係和台灣利益。舉例來說，前外交部長錢復是在歐洲訪問時，輾轉從美國國務院官員的口中，得知美中正規畫簽署不利台灣對美軍購的八一七公報，錢復當時半信半疑，仍將訊息報回，讓台北能預作準備。

現在，駐美代表處的政治組底下，組員要分別負責智庫和學者，透過平時往來了解對方想法，也讓學者清楚台灣議題；駐美處也會邀請學者組團來台，透過實地訪察、與台灣政府官員的接觸，拉近距離，這些人自然有意願替台灣議題發聲。

此外，與台灣不同的是，政府官員常常來自智庫，離任後又再度回到智庫工作，曾在國務院和五角大廈工作的薛瑞福現在是印太安全研究所主席，曾任白宮國安會台中蒙台事務主任的何瑞恩，在布魯金斯研究院擔任中國中心主任，曾任美國在台協會理事主席的卜睿哲與前處長包道格，在卸下公職後分別轉往布魯金斯研究院和卡內基和平基金會。

作為政府官員人才庫的美國智庫，過去對華府比較容易形成影響力；可惜的是，川普重返白宮後，與智庫保持距離，甚至在面對智庫批評時還揚言要提告。ＣＡＰ不只是自由派智庫，不少拜登政府官員離任後也選擇加入ＣＡＰ，其執行長還曾擔任拜登政府的白宮內政委員會主席，讓這波交火多了更多想像。

台灣不必放棄對自由派智庫或親民主黨智庫的經營，民主國家的常態在於政黨輪替，一次掃到颱風尾，不影響台灣對美國的經營和工作，但川普難測，我政府恐怕得更小心謹慎。