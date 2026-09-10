川普點名 我駐美處資助反川智庫

美國總統川普在社群平台發文抨擊智庫美國進步中心（CAP），連帶批評資助CAP者，其中包含我駐美辦事處。國民黨文傳會主委陳以信說，這是不尋常的外交警訊，台灣竟被美國現任總統公開列入強烈批判智庫的資助者名單。外交部表示，我方長期與美國各主要智庫及學術機構交流合作，一向秉持透明原則，合作對象也都涵蓋美國不同政治光譜。

CAP七月發表報告，稱政府花十七億美元增加部署國民兵，對打擊都市犯罪沒有幫助。川普在社群平台Truth Social開砲，斥其為激進左派騙局，接著川普還點名背後資助者，包含知名富豪或企業如索羅斯、比爾蓋茲、谷歌、蘋果、Visa等；此外，還有來自外國的資助包含台灣的駐美代表處、韓國外交部下屬的韓國國際交流基金會，以及日本和阿拉伯聯合大公國的大使館。

川普說，霍爾（美國進步中心公共安全副主任）指在華盛頓特區等城市派遣國民兵，對犯罪完全沒有影響，這種說法「荒謬」，遭到強烈反對與反駁。川普批評，民主黨反對他的任何政策，只會「仇恨或貶低川普」，並稱相關人士「對國家非常有害」。

陳以信表示，這是不尋常的外交警訊，台灣竟被美國現任總統公開列入強烈批判智庫的資助者名單，外交部必須立即說清楚，川普重返白宮後，台灣到底還拿多少納稅人的錢資助CAP？

陳以信指出，台灣長期與美國不同政治光譜智庫合作，並非始於民進黨政府，但外交基本功是掌握政治變化、適時調整布局。川普重返白宮後，民進黨政府如仍大量投入與民主黨關係密切、猛烈批判川普的智庫，如今遭川普公開點名，顯示外交布局是否失衡，值得國人高度警惕。

陳以信表示，台美關係正值敏感時刻，外界關注美國對台約一百四十億美元軍售進度，賴清德總統何時能再次過境美國本土也備受矚目。川普卻公開注意到台灣政府資助其政治上敵對的智庫，是否進一步影響川普政府對台觀感？國安會與外交部有無風險評估？台灣對美關係單方押寶，不能一面宣稱台美關係「史上最好」，一面讓川普產生台灣政府拿錢資助其政治對手的負面印象，「台美關係不能成為民進黨錯誤押寶的代價。」

外交部指出，與美國各主要智庫及學術機構交流合作，一向秉持透明原則，合作對象涵蓋美國不同政治光譜；合作目的在協助我方研析印太安全、供應鏈韌性及關鍵科技等攸關全球與區域繁榮的重大議題，並增進美國各界對台灣及台美關係的瞭解；我方與美國智庫相關合作不涉入美國國內政治，也不應成為我國內政治操作議題。