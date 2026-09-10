違利益迴避 陳明文兒子未揭露挨罰

民進黨政治人物違反利益迴避風波持續延燒，繼僑委會主委徐佳青被監院開罰十萬元後，民進黨前立委陳明文也被揭露，他以兒子陳冠廷名義開設的養豬公司「永財畜牧場」，因向行政院農委會（現為農業部）申請補助未揭露關係，違反利益衝突迴避，去年七月被監院裁罰四十萬元。

監察院指出，永財畜牧場於二○二一年至二○二三年間，申請依法令規定以公開公平方式辦理之補助，雖符合申請資格，但未主動於申請文件內據實表明該公司與陳明文之關係，違反「公職人員利益衝突迴避法」第十四條第二項規定，審議後處以四十萬元罰鍰。

陳明文在二○二一年間以三千萬元購入嘉義縣竹崎鄉三筆土地，該處原為舊式養豬場，購入後登記於兒子陳冠廷名下，取名「永財畜牧場」經營，進行轉型升級，並向行政院農業委員會申請補助。當時國民黨立委就質疑。

時任農業部長陳吉仲曾為陳明文緩頰指出，有請教過相關規定，並沒有違反公職人員利益衝突；民進黨立委莊瑞雄當時則說，只要符合法定資格，每個人都可以申請補助。

民眾黨立院黨團主任陳智菡批評，沒有監察委員的監察院，可以違反法律一罪二罰、一天一公文抄民眾黨前主席柯文哲的家，可以先行查調台北市長蔣萬安兒子交換學生事件，同時誓死保衛徐佳青特權媽媽的「個人隱私」，這種監察院該不該廢，國民黨還需要凝聚共識嗎？