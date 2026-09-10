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民進黨啟動「打蔣國家隊」 藍批雙標、政治追殺

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰蔡晉宇／台北報導

監察院證實主動去電台北市教育局政風室，查問台北市長蔣萬安之子蔣得立交換學生事件。國民黨昨天怒批，民進黨啟動「打蔣國家隊」，是雙重標準與政治追殺；民進黨立委莊瑞雄反酸，監院現在沒有監委，無法組成廉政委員會，是目前最爛、最沒有能力的國家機器。

國民黨文傳會主委陳以信昨抨擊，現在監察院連監委都沒有，對一名未成年人參加公開甄選卻如此積極，「查蔣得立雷厲風行，查民進黨立委蘇巧慧胞妹蘇巧純卻石沉大海，監察院到底是在辦利益衝突，還是在辦政治顏色？」

對於監察院的說法，陳以信反問，行政院前院長蘇貞昌之女蘇巧純，擔任曠世智能董事兼營運長時取得國發基金近兩千萬元投資，爭議延燒至今，監院的「先行程序」在哪裡？電話打了？資料調了？到底查了誰？難道監察院可以雙重標準，綠色通行藍色追殺嗎？

國民黨立委李彥秀說，民進黨動用國教署、廉政署及監察院組「打蔣國家隊」，連未有監委的監院專員都能致電教育局查水表，凸顯綠營恐懼蔣萬安。

莊瑞雄表示，蔣萬安有無涉及利益迴避的問題，監察院本來就是法定主管機關，現在也只是收集資料、釐清事實階段而已。監院的牙早就被立院拔掉了，現在討論這些，都是政治口水。

政治 蔣萬安 陳以信

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