卓揆：副署權是輔助總統的防衛機制

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀法案，引發學者質疑副署權是制衡總統，而非對抗立法院。卓在昨天播出的專訪指出，當行政院長、總統意見不合，用副署權制衡得了嗎？明天還是被換掉；他說，副署權是在雙首長制下，行政院長輔助總統的防衛機制，他必須扮演「憲政守門員」。

卓榮泰在昨晚播出的網路節目指出，台灣既非內閣制也非總統制，而是雙首長制國家，若立法院通過違憲、違法、破壞國家財政紀律，甚至侵犯總統統帥權、危及國家主權，將毫無防衛力道。

對於有見解指副署權用於制衡總統，卓榮泰表示，這是對現行憲法了解不夠，行政院長由總統直接任命，若兩人意見相左，總統馬上換人副署，因此行政院長與總統不可能有衝突，意見不合也能討論，「毫無制衡的道理」。他說，副署權是輔助總統在沒有否決權，也沒有主動解散國會權的權力下，行政院長必須有的權力。

卓榮泰談及與賴總統的互動，兩人有固定聚會、開會，一周好幾次。他以「不副署」為例，並非公文過去就好，要事先跟總統報告想法，總統也會給予提點，府、院這兩年沒有任何問題。

卓榮泰坦言，行政院長是耗損率高的工作，既然總統希望他做好這個工作，他便依優先順序行動，未來總統有何考量、或政局有何發展，都是依大環境在做改變。他首度透露，「我本來設定（擔任閣揆）半年」，「五二○時，我說只要做到年底，過了農曆年就好了」。