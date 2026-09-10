冷眼集／政院正在耗損台灣民主形象

行政院指控立法院通過的法案違憲，去年十二月開始「不副署」，至今已累積高達八案之多。行政院長卓榮泰日前形容他就像電影「少林足球」中的守門員，然而行政院既坐擁行政權，現在又聲稱自己有決定合憲或違憲的裁量權，可以任憑己意執行或否決國會法案，擴權的嘴臉恐怕更像電影裡的反派：「所有單位都是我的人，你們怎麼跟我鬥！」

如今更嚴重的是，當賴政府認為這只是台灣內部的政治對立和衝突，是國際上乏人問津的「家醜」，其實各國都看在眼裡。有研究台灣的美國學者就評論行政院的做法並不合法，形同憑空為行政院創造出了否決權，屬於「公然違憲」。

當台灣不斷強調站在民主陣營，自詡是民主自由的燈塔，站在中共共產極權的對立面，行政院因為政治動機所採取的擴權行為，不僅違背自己揚言的「民主進步」理念，卻可能正在為台灣做負面宣傳。

正如美國國會長期力挺支持台灣，一直以來有兩種論述，一來台海若爆發衝突，勢必衝擊半導體、晶片供應鏈，以及亞太經貿，讓美國乃至於全世界蒙受無可彌補的巨大損失，美國不能袖手旁觀；二來就是台灣是美國民主價值的夥伴，美國必須挺身而出捍衛台灣這座民主堡壘。顯然，台灣正在以自己的行為，消耗友邦「民主價值論」的資源。

當一個國家不把憲法當作依歸，執政者單憑窒礙難行，或者自行認定違憲就否決民選機關通過的法案，而非依循憲法規定的攻防程序，那還談什麼民主法治？台灣還符合民主價值嗎？這價值，是四海皆然的基本原理，台灣拿不出足以服人的立場與說詞。

行政院當然可以用各種理由來說明它的委屈和無奈，但消除不了違憲的疑慮，畢竟國家的權力不能只取決於執政者獨裁的價值判斷。沒有依憲依法而治的根本，民主只是空洞的政治口號。

如果不想要國際看笑話，賴政府必須把身段放得更軟，更努力去協調溝通，展現出有意透過折衝、妥協等手段來解決問題的態度，而不是任由憲政僵局不斷延續下去。這中間耗損的不只是當前政府的政治能量，讓重大政策推動停滯，更會重創台灣難能爭來的民主形象。