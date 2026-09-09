徐巧芯邀7藍委組團啟程訪美 將傳達在野政策立場

國民黨立委徐巧芯、廖偉翔、黃健豪、羅智強等8人今天啟程展開訪美行程，將肩負「對美溝通、國會外交、海外助選」3大核心任務，向美方各界傳達清晰且負責任的在野政策立場。

徐巧芯辦公室晚間發布新聞稿指出，包含徐巧芯、羅智強、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、陳菁徽及葛如鈞等8位藍營立委，今天正式啟程展開為期12天的訪美行程，預計拜訪舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約4大城市，橫跨美國東西兩岸，是近年藍營陣容最龐大、規模最完整的訪美團。

徐巧芯辦公室表示，這次訪問由徐巧芯率領規劃，訪團歷經數月低調籌備，在美期間，訪團預計持續推動國會外交，也將與華府重量級智庫進行交流，表達在野黨的立場，並期盼促進美方對台灣多元民主聲音的理解。

此外，隨著年底地方公職選舉將近，並放眼未來關鍵的全國性選戰，訪團此行也肩負重任，將在美國東西兩岸舉辦多場大型僑界造勢與懇託活動，目前各場次分別均已有數百名海外華僑與僑胞熱烈報名，展現海外鄉親對藍營的高度凝聚力，以及對台灣民主走向的深切期盼。

訪團人士強調，國民黨立法院成員一向注重對美溝通管道的暢通與平衡，這次全體訪團成員也將秉持堅定立場，積極拓展國會外交空間，為中華民國爭取更永續、務實的外部支持。