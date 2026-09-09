快訊

直播／蘋果發表會凌晨1點登場 看9新品傳聞 新CEO特納斯首秀摺疊機

注意！「幫忙投票」是盜帳號陷阱 LINE提醒「停、查、碼不給」防詐口訣

聽新聞
0:00 / 0:00

徐巧芯邀7藍委組團啟程訪美 將傳達在野政策立場

中央社／ 台北9日電

國民黨立委徐巧芯、廖偉翔、黃健豪、羅智強等8人今天啟程展開訪美行程，將肩負「對美溝通、國會外交、海外助選」3大核心任務，向美方各界傳達清晰且負責任的在野政策立場。

徐巧芯辦公室晚間發布新聞稿指出，包含徐巧芯、羅智強、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、陳菁徽及葛如鈞等8位藍營立委，今天正式啟程展開為期12天的訪美行程，預計拜訪舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約4大城市，橫跨美國東西兩岸，是近年藍營陣容最龐大、規模最完整的訪美團。

徐巧芯辦公室表示，這次訪問由徐巧芯率領規劃，訪團歷經數月低調籌備，在美期間，訪團預計持續推動國會外交，也將與華府重量級智庫進行交流，表達在野黨的立場，並期盼促進美方對台灣多元民主聲音的理解。

此外，隨著年底地方公職選舉將近，並放眼未來關鍵的全國性選戰，訪團此行也肩負重任，將在美國東西兩岸舉辦多場大型僑界造勢與懇託活動，目前各場次分別均已有數百名海外華僑與僑胞熱烈報名，展現海外鄉親對藍營的高度凝聚力，以及對台灣民主走向的深切期盼。

訪團人士強調，國民黨立法院成員一向注重對美溝通管道的暢通與平衡，這次全體訪團成員也將秉持堅定立場，積極拓展國會外交空間，為中華民國爭取更永續、務實的外部支持。

徐巧芯 訪美 在野

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日跨黨派議員團訪台 盼推日版「台灣關係法」護和平

副總統接見美學者訪團 盼持續與理念相近國家深化交流

巴拿馬過半議員加入友台小組 林佳龍盼深化合作交流

IPAC議員主導 巴拿馬國會台灣交流小組成立

相關新聞

卓榮泰稱不副署為防衛機制 許宇甄轟：總統、行政院長聯手架空國會

國民黨立院黨團書記長許宇甄今晚表示，行政院長卓榮泰接受專訪，聲稱副署權不是制衡總統，而是行政權的「輔助防衛機制」，又形容薪資遭凍結後是「無薪不請假」。這番言論不只是挑釁國會監督，更暴露行政權自我膨脹的危險心態，一邊替賴清德打造憲法所沒有的實質否決權，一邊把自己包裝成受害者。

當閣揆好累…卓榮泰曝原先設定只做半年 到農曆年就好

賴政府上任逾兩年，行政院長卓榮泰透露，原先只設定擔任半年閣揆，做到年底、農曆年就好，感謝賴清德總統信任，府院合作沒有任何問題。針對年底地方選舉，卓指出，將在公私分明、行政中立下做從政黨員應做的事，他也提及民進黨新北市長參選人蘇巧慧後勁看好。

自詡憲政守門員…卓榮泰：副署權非制衡總統 而是輔助防衛機制

行政院長卓榮泰因拒絕副署立法院三讀法案，引發朝野衝突。卓在今日播出的專訪指出，副署權並非用於制衡總統，而是在雙首長制下，行政院長輔助總統的防衛機制，他必須扮演憲政守門員：針對在野以副署法案作為預算解凍條件，他說，法案已過10日公告期限，這是「致死不能成就的條件」。

警察深夜危勞津貼正式宣布 黃建賓：不能只是選舉紅利

針對政府昨日正式宣布警察深夜危勞津貼政策，國民黨立委黃建賓表示，這項政策基層警察已經等了很久，對於政府終於願意回應第一線警察的訴求，予以肯定，但更重要的是後續必須確實落實，不能讓警察的權益成為選舉前才被想起的「選舉紅利」。

我駐美處遭川普點名資助激進左派 外交部：對美交往涵蓋不同政治光譜

美國總統川普在社群平台發文抨擊智庫美國進步中心（CAP），連帶批評資助CAP者，其中包含我駐美辦事處。對此，外交部表示，我方長期與美國各主要智庫及學術機構交流合作，一向秉持透明原則，合作對象也都涵蓋美國不同政治光譜。

中評委遭爆藉職務與小草發生關係 民眾黨認定濫用職責開除黨籍

民眾黨時任中評委簡幸甫日前遭爆疑似利用職務追求女支持者，並發生關係，簡針對不實言論提起刑事訴訟。民眾黨中央評議委員會今說明案件最新進度，認為簡幸甫濫用中評委職責，開除其黨籍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。