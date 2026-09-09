卓榮泰：政策推進仰賴府院配合 感謝總統信任支持

行政院長卓榮泰就任2年餘，媒體關注他與總統賴清德互動情形。卓榮泰今天表示，兩人一週會有多次聚會、電話聯繫，或是他到總統府覲見總統，已經司空見慣，很謝謝賴總統兩年多來的信任與支持，氣候變遷、健康台灣、全民防衛韌性等政策也在府院配合下持續推進。

網路節目「下班瀚你聊」今天播出卓榮泰專訪，議題觸及副署權、普發現金、府院互動等。

談到府院互動是否緊密，卓榮泰表示，他與賴總統每週都有數次固定的聚會、開會時間，也會隨時透過電話聯繫，或者由他到總統府覲見賴總統，都是司空見慣的事情，他很感謝賴總統這兩年多來，對行政工作還有對他的信任與支持。

卓榮泰說，他與賴總統的互動不是一個公文過去而已，通常會事先報告想法給賴總統知道，總統也會回饋許多提點或建議，而像是氣候變遷、健康台灣、全民防衛韌性等政策推進，行政院都會先開會前會，之後再讓總統府3個委員會進行高層次政策決定，府院可說配合上沒有問題，就是要把工作做好。

他表示，行政院長是一個耗損非常高的工作，每天要記得不同的重要事情或法案，不過既然賴總統希望他做好這個工作，他過去2年來就是按著政策優先順序在努力執行；未來賴總統要有什麼樣的考量，或是對政局有什麼的發展，相信都是隨大環境在做改變。

他透露，當時接閣揆時，原只設定做半年左右、到農曆年就預計交棒。主持人追問，如今已經兩年餘，賴總統是否有新指示，卓榮泰說，最近依然有很多工作的指示。

主持人再問，卓榮泰是否會陪賴總統繼續拚到2028年，卓榮泰表示，不論他在做什麼工作，都是對台灣、對國家的一個責任。

卓榮泰指出，民進黨歷經政黨輪替，且從前總統蔡英文8年執政後、再次執政相當不簡單，在賴政府努力下，IMD洛桑管理學院將台灣國家競爭力排到第4名，台灣今年度經濟成長率估達11.05%、也是30幾年來最好的成績，最低工資明年也有望破新台幣3萬元、人均GDP也有望突破4萬美元，這絕對是前所未有最好的成績。

他說，賴總統一直以健康台灣、均衡台灣、團結台灣等打造國家願景，無論自己在任何工作上，一樣會堅持健康台灣、信賴台灣的路線，擔任一個長期志工。