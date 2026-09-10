中火爭議 盧秀燕：增氣拆煤一比一發照

台中火力發電廠燃煤機組拆除許可執照審核會議今舉行，台中市長盧秀燕前天視察中火，昨再表示，燃氣許可與拆煤許可須兩張執照一比一發放，台電申請一部新燃氣機組上線，必須拿到拆除一部由經濟部核發的舊燃煤機組許可，因此台電申請許可必須補件。台電表示，持續兌現減煤承諾及能源轉型。

針對台中市政府所提「雙方對台中發電廠機組拆建」議題，經濟部昨表示，經濟部已發出開會通知，將於今天會議針對台中發電廠既有一號及二號燃煤機組拆除進行討論，希望台中市政府及相關單位同意將原十二月的拆除時程提早至十月進行。

盧秀燕昨在東豐快動工祈福典禮後受訪，她說，台電有兩部新燃氣機組要上線，希望市府核發操作許可執照，市府支持國家電力發展，但也要求減煤拆煤，還中部藍天，讓中部民眾不要再「用肺發電」。

盧秀燕說，當時中市府與中央經濟部達成協議，當燃氣機組上來，燃煤機組一定要一比一拆除。她昨天非常慎重去了解台電拆煤計畫。但因拆煤許可是由經濟部發放，因此市府堅持「必須兩張執照同時發放」，換句話說，中市府發放燃氣許可，經濟部必須同步發放拆煤的許可。

台中市府近日將通知台電，當台電取得經濟部拆煤許可時，以補件方式送進台中市政府，當市府確定可以拆煤，市府就會同意燃氣一號機操作許可。盧秀燕強調，當台電取得拆除舊有燃煤機組許可，市府就會一比一發放燃氣許可。取得兩個拆除許可執照，中市府就會同意兩部燃氣機組上線。

台電則說，從新燃氣一期計畫承諾「增二氣、拆二煤」，到二期環評承諾「增四氣、拆二煤」，至二○三四年全廠將新增六部新燃氣機組、拆除四部既有燃煤機組，「從未承諾拆除六部燃煤機組」。

台電說明，二○一八年台中電廠推動一期新燃氣機組更新計畫，環評初審原規畫一期燃氣機組上線後，將四部既有燃煤機組轉備用機組，二○二一年在經濟部王美花前部長與台中市政府協調下，改為拆除燃煤一、二號機組及一根煙囪，燃煤三、四號機轉備用，當時尚未提出二期計畫。

台電強調，此承諾至今沒有改變，並已宣布將於十月正式啟動既有燃煤一、二號機拆除工程，以實際行動兌現承諾。

台電指出，目前的拆除規畫，皆符合環評承諾，且具有規畫上的一致性，也從未承諾拆除六部燃煤機組，未來台電將持續推動以氣換煤，在兼顧穩定供電及空品改善下，按照既定規畫務實兌現減煤承諾。

至於二期計畫，台電於二○二四年環評初審會議上承諾，二○三一年至二○三四年間四部新燃氣機組陸續上線，屆時將逐步啟動拆除燃煤三、四號機，五至十號機逐年轉緊急備用機組。

總計既有十部燃煤機組，四部除役拆除，六部轉為緊急備用，僅於國安、天災等緊急狀況使用，全年測試所需之總用煤量不到十萬噸，低於目前用煤量百分之一。