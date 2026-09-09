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卓榮泰稱不副署為防衛機制 許宇甄轟：總統、行政院長聯手架空國會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照

國民黨立院黨團書記長許宇甄今晚表示，行政院卓榮泰接受專訪，聲稱副署權不是制衡總統，而是行政權的「輔助防衛機制」，又形容薪資遭凍結後是「無薪不請假」。這番言論不只是挑釁國會監督，更暴露行政權自我膨脹的危險心態，一邊替賴清德打造憲法所沒有的實質否決權，一邊把自己包裝成受害者。

許宇甄批評，卓榮泰直言行政院長不可能用副署制衡總統，因為不同意總統，明天就可能被換掉。卓揆這番話反而證明，所謂「不副署」已被扭曲成總統透過行政院長阻擋國會立法的政治工具。立法院依法三讀通過的法案，行政院竟然可以不循正常憲政程序，直接以拒絕副署的方式阻止法律公布生效；若行政院長的副署與否實際取決於總統意志，就等於讓總統取得一道憲法未明文賦予、國會也難以推翻的實質否決權，直接架空立法院的立法權與民意授權。

許宇甄質疑，即使是美國總統否決國會法案，也受憲政程序拘束；美國參眾兩院各以3分之2多數推翻否決後，法案即成為法律，不需要總統再次同意。反觀賴清德總統、卓榮泰的主張，竟讓台灣總統取得比美國總統更難被國會推翻的實質否決權，這才是荒謬的「憲政怪胎」。

許宇甄批評，卓榮泰面對薪資凍結，大演「無薪不請假」、甚至可能靠別人請客的苦肉計。國會透過預算權監督行政，本來就是民主政治的日常。2011年美國國會通過「國防及全年持續撥款法」，明文禁止以撥款支付4個白宮顧問職位的薪資及費用，時任美國總統歐巴馬即使公開質疑此舉侵犯行政權，仍簽署法案。2023年美國眾院審議國防撥款案，更曾通過修正案，將時任國防部長奧斯汀年薪削至1美元。這正說明，監督行政首長薪資支出，本來就是國會預算權的一環。

許宇甄表示，最諷刺的是卓榮泰自稱「憲政守門員」。真正的守門員是照規則守門，不是輸了表決後抱走足球、拆掉球門，再宣布比賽無效。卓榮泰說「刀架在脖子上也辦不到」，聽起來悲壯，但沒有人把刀架在他脖子上，壓在他肩上的，是行政院長的憲法責任。卓榮泰若拿不出明確憲法依據，就不要再用「守憲」替行政擴權擦脂抹粉，更不能要求全民接受一套「卓榮泰說了算」的新憲法。

卓榮泰 副署 國會 行政院 許宇甄 賴清德

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