學者稱副署權應制衡總統 卓榮泰：那閣揆馬上被換掉

近日有學者稱副署權應用於制衡總統，行政院長卓榮泰今天表示，若對憲法瞭解夠深就會知道，現在行政院長是由總統直接任命，若總統堅持法案要副署、行政院長卻不要，總統可以馬上換個閣揆來副署就好；他強調，不副署的法案期限都已過，不可能再度副署。

行政院過去面對立法院三讀通過的法案有違法違憲疑慮、或認為窒礙難行、影響財政等，多以覆議、聲請釋憲等方式尋求救濟，不過去年底至今，行政院陸續針對財劃法、眷改條例、黨產條例、衛廣法、立院組織法等修法，以及台灣兒少成長及未來帳戶條例與有線廣播電視法修法、廣播電視法修法共8項三讀法案予以不副署。

行政院不副署8案近日成為政壇攻防焦點，英國華瑞克大學（University of Warwick）法學院教授郭銘松撰文稱副署權應用於制衡總統。卓榮泰今天接受網路節目「下班瀚你聊」訪問時指出，有人說副署權是用於制衡總統，那可能是不夠瞭解中華民國憲法，因為現在行政院長是總統直接任命，若一個法案總統想公告、公布，行政院長卻決定不副署，總統其實可以馬上換個閣揆來副署。

卓榮泰說，行政院長跟總統若意見不一樣，會以討論方式進行，而非透過副署權制衡總統，相關學者說法毫無道理，「你用副署權來制衡總統，制衡得了嗎？明天還是被換掉。」

他強調，總統沒有否決權，也沒有主動解散國會的權力，因此當立法院通過一個違憲的、破壞財政紀律的、危害國家主權安全，甚至要侵犯統帥權的法案時，行政院長必須透過不副署，予以輔助。

對於立法院凍結卓榮泰9月至12月薪資，解凍條件之一是副署立院法案，卓榮泰表示，依照憲法72條，總統應於收到立法院通過的法律案後10天內公布，現在已經不可能副署法案了，立法院若拿副署當成是預算的解凍條件，這個條件在民法上是「致死不能成就的條件」，應該視為無條件。

他指出，若因為薪資遭凍結就向立法院低頭的話，以後全國首長可能都要面臨類似情況，因此他必須堅持這是一個法定可以領取的待遇，應依法律支出、不能被刪減或凍結；但立法院目前是這麼做，期盼社會能繼續關注這個現象，而他則是會回家多做一些家事。