印太戰略智庫2周年 潘孟安代表賴總統送祝福

印太戰略智庫成立兩周年，總統府秘書長潘孟安今天表示，他代表賴清德總統送上祝福，印太戰略名稱源自已故日相安倍晉三的自由開放印太構想，此構想這十年來，也成為世界和平穩定重要基石。

印太戰略智庫今天舉辦成立兩周年感恩餐會，外交部政次吳志中、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）伉儷、日本台灣交流協會代表片山和之伉儷、日本跨黨派議員團及中央社董事長江春男等各界人士出席。

印太戰略智庫執行長矢板明夫致詞時表示，兩年前創辦智庫時不知能走多遠，印太戰略智庫是依賴會員費、小額捐款及辦活動門票收入來支撐，感謝各界支持才走到今天。兩年來做了很多，未來還會做更多，繼續往前走。

潘孟安於致詞時指出，在美國的幫助下，台灣幾十年民主和平、經濟發展，要特別感謝AIT處長谷立言，為了台灣國防預算、甚至奔走在各黨團。

潘孟安說，印太戰略智庫成立兩周年，他代表賴清德總統送上祝福。印太戰略名稱源自安倍晉三的自由開放印太（FOIP）構想，這十年來已成為世界和平穩定重要基石；此倡議讓台灣更懂得自我防衛，誠如賴總統所言，「和平要靠實力」。

潘孟安強調，美洲、亞洲、歐洲多國關注台灣，想與台灣結為友盟的同時，台灣更應該要做好自我防衛，來面對灰色地帶侵擾以及假訊息等挑戰。

谷立言致詞時提到，兩年前出席印太戰略智庫成立儀式、還歷歷在目，短短兩年就看到印太戰略智庫積極推動區域安全與和平，強化第一島鏈安全，更深化美日台的關係。

片山和之表示，今天來到成立兩周年餐會的感受格外深刻，這兩年來印太戰略智庫穩健發展、創造各項成果；史板明夫的名氣甚至比日台交協歷任代表還響亮，應該要好好向他學習。

片山和之回憶，1998年在北京初識矢板明夫至今，已3度在中國與台灣相遇，這是「有緣千里來相會」。他說，矢板明夫精通台灣、中國、日本事務，成立智庫是善用天時、地利、人和的舉措，他自己也從中獲得許多啟發。

矢板明夫7月6日在台中遭人毆打受傷，警方數小時內逮補中國籍香港人嫌犯。史板明夫今天特別致贈感謝狀給警政署長張榮興，稱讚台灣是最安全的國家；張榮興表示，台灣是自由、民主、法治國家，任何跨國鎮壓案件，勢必在第一時間強力打擊、繩之以法。