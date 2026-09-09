自詡憲政守門員…卓榮泰：副署權非制衡總統 而是輔助防衛機制

行政院長卓榮泰因拒絕副署立法院三讀法案，引發朝野衝突。卓在今日播出的專訪指出，副署權並非用於制衡總統，而是在雙首長制下，行政院長輔助總統的防衛機制，他必須扮演憲政守門員：針對在野以副署法案作為預算解凍條件，他說，法案已過10日公告期限，這是「致死不能成就的條件」。

卓榮泰在今晚播出的風傳媒「下班瀚你聊」節目中指出，我國憲法將總統之下分設五院，即憲政機關，彼此間應遵循權力分立原則，不容互相侵犯權責；行政院編列、制定預算，立法院審議預算，依憲法第70條與預算法第91條，立法院審查時不得增加預算，亦不得用法律案增加行政院重大支出。

卓榮泰表示，若立法院認為有增加支出的必要，應遵循三個程序，包括徵詢行政院、找出財源及必要時修法，這兩年來，立法院卻忽略此程序，藉法律案包裹預算規模，形同代替行政院編列預算；若立法院在法案中編列100億元送交行政院後，行政院再將此預算送到立法院，「審還是不審？」

針對不副署在憲政體制下的意義，卓榮泰說，台灣既非內閣制也非總統制，而是雙首長制國家，若立法院通過違憲、違法、破壞國家財政紀律，甚至侵犯總統統帥權、危及國家主權時，將毫無防衛力道。

對於有見解認為副署權是用於「制衡總統」，卓榮泰表示，這是對現行憲法瞭解不夠，行政院長由總統直接任命，若兩人意見相左，總統馬上可以換人來副署，因此行政院長與總統不可能有衝突；副署權是輔助總統在沒有否決權、也沒有主動解散國會權下，行政院長必須有的權力。

他接著說明不副署的程序，立法院將法案送至總統府，總統簽署後送回行政院，若他決定不副署，會以書面詳述理由呈報總統。若總統認同，法案便不會公布生效，且超過憲法第72條規定的10日公布期限後，不可能回溯。

對於有意見認為行政院長沒有不副署的權利，卓榮泰反問，難道憲法第37條形同具文嗎？條文載明「須經」行政院長副署，而非「得」，屬必要條件，若有人認為無法引用這項條文，那當初就不該設計，且他副署了1、200件法案，難道都是沒用的公文嗎？

目前行政院已不副署8項法案，包括財政收支劃分法、眷村條例、不當黨產條例、立法院組織法、兒少成長及未來帳戶條例、衛星廣播電視法、有線廣播電視法，以及廣播電視法修正案。卓說，若這8項法案全數通過，黨政軍將介入媒體、國家財政紀律會更糟糕。

卓榮泰指出，若法案通過，政院沒有機會表達不同意見，「我也是愧對法律、愧對憲法，我既然要守住憲法大門，那所有的求救對著我打，守門員受傷倒下去沒有關係，還有千千萬萬個守門員」。

對於「惡法亦法」的說法，卓榮泰說，這種話由立委自己說出來，絕對是最大諷刺，通過一個惡法幹什麼？他舉例，若未來國軍對中共效忠的罰則修法，行政院版本為七年，立法院若要降為五年，屆時若不副署將沒有罰則，可能那時就必須讓法律生效，再尋求修法。

卓坦言，上任以來，便預期行政與立法之間會有意想不到的狀況，面對立法院持續侵犯行政權，行政院始終被動應對，「如果我們連防守能力都沒有，這四年過了，國家體制有些是難以回復的」，他要扮演憲政守門員，就要經得起狂風暴雨式的猛打，若守不住，國家體制將被嚴重破壞。

針對在野黨以「副署法律」作為預算解凍條件，卓榮泰說，總統依照憲法要在10日內公布，時間已經過了，如同上訴期間已過，無法再上訴，這項解凍條件在法律上是「致死不能成就」的條件，應視為無條件。