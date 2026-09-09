警察深夜危勞津貼正式宣布 黃建賓：不能只是選舉紅利

針對政府昨日正式宣布警察深夜危勞津貼政策，國民黨立委黃建賓表示，這項政策基層警察已經等了很久，對於政府終於願意回應第一線警察的訴求，予以肯定，但更重要的是後續必須確實落實，不能讓警察的權益成為選舉前才被想起的「選舉紅利」。

黃建賓指出，過去他已多次向內政部及警政署爭取，希望將深夜執勤的基層警察納入危勞津貼保障。警察執行深夜勤務，除了必須面對治安事件及突發狀況，更長期承受作息不正常、身心疲勞及執勤風險，這些都是第一線警察每天真實面對的工作環境，政府本就應該給予合理的保障與尊重。

黃建賓表示，如果政府現在終於願意聽進基層警察的聲音，他當然樂見其成，也肯定這一步。但他強調，政策宣布只是開始，接下來更重要的是依法落實、確實編列相關預算，讓第一線警察真正拿得到，也能夠長期領得到。

黃建賓強調，照顧警察不是政府的施捨，而是對守護人民安全的第一線同仁應有的基本尊重。他也呼籲賴政府，既然已經做出政策決定，就應該拿出具體行動與長期規劃，不能選舉到了才宣布，選舉過後卻又沒有下文。

黃建賓最後表示，自己會持續站在基層警察這一邊，該爭取的權益一定會繼續爭取。希望這次深夜危勞津貼的宣布，不是為了選舉，而是真正成為政府對警察弟兄姊妹做出的長期承諾。