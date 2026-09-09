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帛琉大使呈遞到任國書 賴總統：深化合作共創繁榮

中央社／ 台北9日電
總統賴清德（右排中）9日在總統府，接受帛琉共和國新任駐台特命全權大使吳傑法（Gaafar Uherbelau）（左）呈遞到任國書。中央社
總統賴清德（右排中）9日在總統府，接受帛琉共和國新任駐台特命全權大使吳傑法（Gaafar Uherbelau）（左）呈遞到任國書。中央社

賴清德總統今天接受帛琉新任駐台大使吳傑法呈遞到任國書。總統表示，面對區域情勢及地緣政治變化，感謝帛琉在太平洋島國論壇、聯合國大會及世界衛生大會（WHA）等國際場合為台灣發聲，期待未來持續在國際上相互扶持，深化各領域合作，共同為印太區域發展貢獻心力。

賴總統今天接受帛琉共和國新任駐台特命全權大使吳傑法（Gaafar Uherbelau）呈遞到任國書，總統表示，吳傑法資歷豐富，歷任帛琉衛生部長、緊急應變中心副指揮官及總統公共衛生特別顧問等職務，長期投入帛琉公共衛生及醫療工作；2023年擔任衛生部長期間也曾來台參加「台灣全球健康福祉論壇」，促進兩國健康議題交流。

總統指出，吳傑法長年深受帛琉政府倚重，此次獲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）任命駐台，展現帛琉對兩國邦誼的重視與期待。

談及近年台帛互動，總統表示，兩年多來雙方往來越來越密切，包括他上任後出訪帛琉、惠恕仁去年率團訪台，以及副總統蕭美琴今年6月出訪帛琉；外交部長林佳龍上月底也赴帛琉參加太平洋島國論壇，兩國在密切互動中共同見證各項合作成果，不斷深化邦誼。

他指出，當前面對區域情勢及地緣政治變化，他要特別感謝帛琉政府，不論在太平洋島國論壇，或聯合國大會、WHA等重要國際場合，都為台灣發聲、堅定支持台灣的國際參與，「這份情誼讓台灣倍感溫暖」。

總統說，台灣與帛琉有深厚的南島文化連結，更共享民主自由價值，期待兩國未來繼續在國際上相互扶持，也在各領域加深交流合作，為彼此及印太區域發展貢獻心力，一起開創繁榮、智慧、永續的未來。

吳傑法致詞表示，帛台友誼可追溯至1984年台灣派遣技術團赴帛琉，1999年兩國正式建立外交關係後，持續拓展各領域合作；雙方同屬南島語族大家庭，共享文化淵源及對海洋、自然環境、社區互助、文化保存與永續發展等價值的重視。

吳傑法指出，帛台長期合作也反映在教育、醫療及技術交流，包括許多帛琉學生赴台求學後返國服務、病患來台接受醫療，以及台灣技術專家長期與帛琉地方社區合作，這些人民間交流是帛台關係最堅實的基石。

吳傑法表示，履新後將竭盡所能進一步強化兩國合作、拓展人民交流與合作契機，並共同維護帛台兩國的共同價值。

帛琉 賴總統 印太

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