宴請日本維新會訪團 江啟臣感謝推動台日各領域交流

立法院副院長江啟臣今天在台中宴請「日本維新會．中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」，他表示，特別感謝日本維新會長期支持台灣參與WHA、關心台灣加入CPTPP議題，以及持續推動台日各領域交流。

立法院今天發布新聞稿表示，江啟臣中午在台中款宴日本維新會訪團一行，台中市副市長鄭照新陪同，席間雙方就台日直航、城市發展及運動產業等議題深入交換意見。

江啟臣致詞時，首先代表立法院及院長韓國瑜誠摯歡迎眾議員馬場伸幸、共同代表藤田文武及維新會訪團來台，並代表台灣人民向受到熊本地震影響的日本民眾表達誠摯關心與慰問，強調台日同樣經常面對地震及天然災害的考驗，每當一方遭遇困難，另一方總會及時給予關懷與支持，充分展現台日真摯深厚情誼。

江啟臣回顧，他與馬場伸幸是相識多年老朋友，2024年3月率團前往東京參加「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）時，曾受到馬場熱情接待；兩週前，再度率領14位跨黨派委員赴東京參加APPU大會，也曾與此次來訪的議員石井惠交流，今天能在台中款待老朋友，這不只是國會外交活動，更像是歡迎老朋友到家中作客。

江啟臣說，特別感謝日本維新會長期支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）、關心台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）議題，以及持續推動台日各領域交流。

談到台中與大阪的關係，江啟臣表示，兩座城市雖然都不是首都，卻同樣是重要的產業與交通樞紐，並擁有堅實的製造業基礎、充滿活力的中小企業，以及勇於創新的城市性格。台中在精密機械、工具機、航太、自行車及智慧製造等產業具備優勢，大阪及關西地區則擁有強大的製造業與科技研發能量。

他指出，面對人工智慧（AI）、智慧製造及全球供應鏈重組，期待促成更多企業交流，結合台灣的製造實力與日本的技術創新，創造新的發展機會。

在城市治理與人文交流方面，江啟臣表示，台中與大阪共同面對交通、高齡化、能源、淨零轉型及城市數位化等挑戰，未來可在智慧交通、AI城市治理及防災韌性等領域分享經驗。

江啟臣指出，期盼擴大青年、新創、企業人才，以及觀光、文化、體育和民間交流，讓雙方人民走得更近。長久的友誼有賴城市、產業及人民之間的緊密連結，期待訪團此次訪問成為新起點，推動台中與大阪從彼此友好邁向共同發展。

馬場伸幸在致詞時感謝江啟臣邀請及熱情款待，他表示，每當日本遭逢地震等天然災害，台灣總是迅速向日本人民表達關懷與支持，這份真摯情誼令日本人民深受感動；他與江啟臣自2017年起即有交流，2024年江啟臣率團赴東京時，雙方也再次會面，彼此情誼深厚。

馬場伸幸指出，當今世界已逐漸進入由各地方自治體發揮自身特色與優勢、彼此合作交流的時代，此次首度造訪台中，對台中的整潔、現代化及城市質感留下深刻印象。目前台日地方自治體締結姊妹或友好城市關係已達約170例，未來除持續深化國家層級的交流，也盼進一步強化地方自治體間的合作，共同建立互利雙贏的夥伴關係。