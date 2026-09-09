劉世芳赴嘉義縣宣導宗教政策 提醒赴中前登錄守護安全

內政部長劉世芳今天赴嘉義縣出席「宗教政策宣導座談會」時表示，近來民眾赴中國頻傳因宗教信仰原因失聯或被拘留案件，提醒民眾赴中前務必先至內政部「赴中國交流資訊公開專區」登錄相關資訊，以守護宗教團體交流安全。

內政部下午發布新聞稿指出，今天與嘉義縣政府合辦「宗教政策宣導座談會」，由劉世芳與嘉義縣副縣長劉培東共同出席，與200餘位宗教團體代表面對面交流，說明宗教土地及建物合法化、財務申報制度及兩岸宗教交流等政策內容，並廣納宗教團體的意見與建議。嘉義縣政府也特別藉此機會進行友善寺廟補助、消除性別歧視及性騷擾防治等議題宣導。

劉世芳表示，寺廟及教會（堂）遇到的問題，不只是土地問題，也涉及稅務問題，政府在符合法規的狀況下，都會盡量給予協助，宗教團體所提的問題在紀錄後，也都會請相關機關單位進行後續處理。

劉世芳說明，政府尊重人民的信仰自由，不會禁止兩岸宗教交流，但近來民眾赴中國頻傳因宗教信仰原因失聯或被拘留案件，提醒民眾因兩岸法令制度不同，赴中前務必先至內政部「赴中國交流資訊公開專區」登錄相關資訊，以守護宗教團體交流安全，也感謝宗教團體在災害發生時投入救助與撫慰工作，成為穩定社會的重要力量。

劉培東提到，依據國土計畫法目前的進程，寺廟還是要逐步朝合法化方向努力，縣府也會持續與中央攜手協助輔導有意願的宗教團體，完成土地與建築物的合法化。

內政部說明，座談會也邀請大陸委員會簡任秘書陳志仲，提醒國內宗教團體從事兩岸宗教交流時，應秉持「對等尊嚴」原則，在台灣相關法令規範下進行健康有序的交流活動，避免遭矮化或置入統戰宣傳。

陳志仲表示，由於中共近年陸續增修宗教管理法規，受影響對象包括中國境外的宗教團體及個人，因此民眾赴中國從事宗教交流的風險已然升高，如確有赴中國的必要，務必至內政部及陸委會登錄專區進行登錄，遇有狀況，政府才能及時提供協助。

內政部也特別提醒，宗教團體應按期申報財務資料的重要性，讓宗教團體永續發展。