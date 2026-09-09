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巴拿馬過半議員加入友台小組 林佳龍盼深化合作交流

中央社／ 台北9日電

巴拿馬國會友台小組8日正式成立，共有45位議員加入，超過全體國會議員6成。外交部今天表示，部長林佳龍於巴拿馬國會友台小組宣誓大會以預錄影片表達祝賀，期盼深化台灣與巴拿馬多元合作交流。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發布新聞稿表示，在IPAC積極推動下，巴拿馬國會8日成立「與台灣立法院跨黨派國會交流小組」，成員涵蓋巴拿馬各大政黨，成為規模最大的巴拿馬國會組織之一。

知情外交官員透露，巴國國會友台小組45人超過全體國會議員6成，更是當地國會友中小組成員兩倍之多。

外交部發言人蕭光偉告訴中央社記者，巴拿馬國會友台小組於當地時間8日上午10點，在巴拿馬國會正式成立並舉行宣誓典禮。國會議長Shirley Castañedas、第一副議長暨IPAC共同主席柯恩（Manuel Cohen）、第二副議長Manuel Cheng、外委會主席格瓦拉（JoanGuevara）、IPAC共同主席 Ronald Ameth De Gracia及國會友台小組主席Medin Jiménez在內等45位議員連署加入，林佳龍獲邀錄製影片。

林佳龍在祝賀影片對小組成立表達誠摯祝賀，並表示，此舉充分展現巴國國會跨黨派議員友台力量與堅實支持。台灣與巴拿馬共享民主、自由及尊重人權等普世價值，期盼透過友台小組進一步深化國會外交及拓展多元合作交流，促進兩國人民福祉，共創互惠共榮。

蕭光偉提到，過去半年多來，已有20餘位巴國國會議員陸續訪台。林佳龍積極鼓勵並促請巴國國會友台議員凝聚共識推動籌組，巴國國會友台小組終順利成立，對重啟台巴兩國交流極具歷史意義。

蕭光偉也說，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席暨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Díaz-Balart）也錄製影片祝賀，肯定巴拿馬與台灣共享繁榮、自由及民主等核心價值，提及其自身在美國國會共同領導台灣連線的經驗，充分瞭解巴國國會成立友台小組的重要意義。

IPAC台灣共同主席、立法委員范雲也以錄製影片方式恭賀巴國國會友台小組，為台巴兩國交流與友誼建立新的平台。美國及巴拉圭駐巴拿馬大使館等理念相近國家與友邦派員列席，恭賀巴國國會友台小組成立，展現對深化民主夥伴聯盟的支持。

蕭光偉強調，外交部感謝巴國各界友台力量的堅定支持，將持續與巴國國會及友台小組保持密切合作，積極推動國會外交，深化台巴夥伴關係。

巴拿馬 林佳龍 議員

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