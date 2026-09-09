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中評委遭爆藉職務與小草發生關係 民眾黨認定濫用職責開除黨籍

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨中央黨部。聯合報系資料照
民眾黨中央黨部。聯合報系資料照

民眾黨時任中評委簡幸甫日前遭爆疑似利用職務追求女支持者，並發生關係，簡針對不實言論提起刑事訴訟。民眾黨中央評議委員會今說明案件最新進度，認為簡幸甫濫用中評委職責，開除其黨籍。

中評會指出，本案於8月初經黨員檢舉，中評會立即開啟調查，然因所涉一方並非黨員，中評會無法順利進行相關初步調查，適逢簡幸甫更換手機，導致雙方均難以聯繫，也讓外界誤會中評會延宕處理。

中評會說明，雙方就是否曾經交往及同意拍攝與否均存在重大差異，因雙方所提證據及部分對話紀錄非民眾黨中評會可得窺探全貌；另簡幸甫已向新北地檢署提出妨害名譽刑事訴訟，攸關是否涉及偷拍以及有無妨害秘密等節，尚待有完整調查權的司法機關認定。

中評會指出，且雙方曾於8月間透過中間管道洽談和解的相關保密文件，因未經雙方簽署，因此中評會對此部分無法審酌。但簡幸甫肯認知對話資料，已達違反民眾黨黨紀律評議裁決準則第二條，認違反民眾黨紀律評議裁決準則相關規範，而影響黨員和諧並損及民眾黨名譽。

中評會表示，此外，簡幸甫曾為民眾黨中央評議委員，應以更高道德標準來規範自身言行舉止，然於此案調查中主動取得的證據，另審認簡幸甫確實有濫用中評委職責，足以認定違反民眾黨紀律評議裁決準則第二十七條，因此嚴重破壞黨內和諧及中評會中立的職權。

中評會指出，因此，依據台灣民眾黨紀律評議裁決準則第二條、第二十七條、第三十六條，予以開除黨籍處分。

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