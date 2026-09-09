民眾黨團函詢徐佳青帶兒上東沙罰金繳了沒？監院回「個人隱私」不提供

僑委會主委徐佳青因安排兒子參與「僑青東沙體驗營」活動，涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」，被監察院裁罰10萬元。民眾黨立院黨團主任陳智菡今在臉書披露，黨團以書面詢問監察院徐佳青的裁處或是否採救濟程序，監察院竟以「個人隱私」無恥護航。

陳智菡表示，徐佳青一邊狡辯自己沒收到公文，一邊偷偷帶著律師或僑委會法務前往監察院調卷，疑似打算提出「訴願」搏翻盤。根據訴願法，徐佳青必須在處分文書送達或公告期滿次日的30日內提出訴願，否則處分就會確定。

陳智菡指出，為更了解目前徐佳青是否已為違法行為付出代價，或是否可能因為監察院沒有監委無法公告，連十萬罰金都不用繳，民眾黨團上周以書面方式請問監察院，徐佳青違反「公職人員利益衝突迴避法」之裁處，當事人是否已繳納罰金？若無，當事人是否有提出相關救濟程序？

陳智菡說，結果監察院姍姍來遲的公文引用「政府資訊公開法」第18條第6款，「公開或提供有侵害個人隱私之事項，應限制公開或不予提供」。監院援引法條開大，想假裝自己公正無私、依法論法，但這根本是拿著法律條文欺騙人民，因為本法的下半段明明白白寫著，「但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。」

陳智菡批評，徐佳青是現任政務官，非法帶兒子上東沙，遭監察院認定違法公職人員利益衝突法，事件具有高度公共利益，本需公告周知，徐是否提起訴願，更直接關係這項行政處分是否確定。監察院竟然敢用「個人隱私」四個字無恥護航徐佳青的特權違法，把人民知情權擋在門外。

陳智菡說，更諷刺的是，監察院在同一份回函中承認，目前第7屆監察委員尚未就任，「無法進行立案調查及彈劾、糾正、糾舉等審議程序；陽光四法案件的審議、裁罰及行政處分作業，也暫無法進行」。

陳智菡表示，沒有監察委員的監察院，可以違反法律一罪二罰、一天一公文抄民眾黨前主席柯文哲的家；可以先行查調台北市長蔣萬安兒子交換學生事件，同時誓死保衛徐佳青特權媽媽的「個人隱私」。這種監察院該不該廢，國民黨還需要凝聚共識？