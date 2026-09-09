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K型經濟、能源政策不合理 鄭麗文嗆政府粉飾太平

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席鄭麗文（左）下午主持國民黨中常會，痛批「官員不食人間煙火」，物價持續上漲，外食、飲料等日常開銷越來越高，不少民眾都明顯感受到荷包縮水。記者曾學仁／攝影
國民黨黨主席鄭麗文（左）下午主持國民黨中常會，痛批「官員不食人間煙火」，物價持續上漲，外食、飲料等日常開銷越來越高，不少民眾都明顯感受到荷包縮水。記者曾學仁／攝影

主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.04%，已連四個月超過2%通膨警戒線；其中外食費年增3.17%，寫八個月新高。國民黨主席鄭麗文今表示，年底九合一選舉，還有一張公投票，乾淨、安全、穩定的發電來源，關係到台灣整體的經濟體質以及國家未來競爭力。

鄭麗文今在中常會指出，主計總處最新公佈消費者物價指數，連續四個月突破2%的紅線，物價不斷上漲。剛剛公佈8月份指數稍低，是因去年同期風災造成蔬菜等物價高漲，因此基數較高而顯得漲幅較低，不代表通貨膨脹趨緩，依然超過2%的紅線。消費者預期到年底之前，物價恐怕還會不斷上漲。

鄭麗文指出，根據主計總處數據，受影響最大的是外食族。面對即將到來的中秋節，烤肉與文旦等中秋節相關食材大漲，肉類價格不斷飆高，文旦漲幅高達三倍。民生物資當中，雞蛋與食用油漲幅非常大。即使如此，人民痛苦指數更是遠高於消費者物價的漲幅。

鄭麗文說，這幾年台灣股市非常好，受惠於台積電與輝達等高科技產業的供應鏈，讓AI製造業蓬勃發展。如今，台灣出現典型的「K型經濟」，八成的經濟成果集中在科技產業，只有約兩成人口可分享到巨額紅利；其餘八成人口卻只能分享兩成的經濟成果，傳統製造業、傳產、服務業與農漁業相當悽慘。

鄭麗文說，廣大的台灣人民面臨，無法享受台灣經濟與股市成長的果實，卻要面對上揚的物價。雖然執政黨不斷宣傳薪水也在漲，但是大部分的外食族、通勤族、租房族都只能看著美麗的數據哀嘆自己是拖垮平均薪資的人，造成相對剝奪感、物價飆漲的痛感越來越明顯。

她表示，政府不能粉飾太平，而不正視通膨的問題。對剛畢業的年輕朋友來說，租金與外食已經耗掉大部分的薪資；對於已經成家娶妻生子，家裡還有長輩的民眾，壓力都非常大。

除了結構性的K型經濟問題之外，鄭麗文表示，台灣如果沒有合理的能源政策，電價將會不斷的飆升，即使電價凍漲，羊毛出在羊身上，仍然要開國庫用納稅人的錢補貼。因此，年底九合一選舉，還有一張公投票。乾淨、安全、穩定的發電來源，關係到台灣整體的經濟體質以及國家未來競爭力。

鄭麗文表示，核電是最可靠的選項，一定要提升核電的比例，不只能穩定物價，還可以解決產業來台投資最重視的供電問題。當全世界都在競逐主權AI，成立算力中心、資料中心，電力是最緊迫的問題。她希望政府重視連續四個月物價飆升的問題，體會國人的壓力與辛苦，不能等到態勢惡化才採取對策。

鄭麗文 能源政策 物價 消費者物價指數 外食費

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