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批監察院成綠營走狗…楊智伃：追殺蔣得立 放行蘇巧純、徐佳青

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人楊智伃。聯合報系資料照
國民黨前發言人楊智伃。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安兒子蔣得立取得赴美留學補助引綠營批評，藍營反嗆前閣揆蘇貞昌之女蘇巧純申請政府巨額補助，政府卻雙標。國民黨前發言人楊智伃批評，司法、檢調、媒體、監察院，只要是能打壓追殺政敵的任何工具，賴政府沒有一個放過。

楊智伃指出，蔣得立依公開規定申請交換學生計畫，經過既定甄選程序錄取，蔣萬安沒有參與甄選以及補助核定，靠著蔣得立自己的成績獲得申請的資格，不但沒有涉及任何利益衝突，更已決定不領取公費補助。

楊智伃說，結果，監察委員在全數從缺的情況下，監察院專員卻能在綠營猛攻蔣萬安後迅速致電台北市政府，對一名未成年孩子啟動所謂「查調先行程序」，進行調查追殺。請問監察院，是誰下令查的？依據什麼標準啟動的？是收到正式檢舉？還是看著綠營政論、看著選舉風向辦案？

楊智伃說，如果監察院對利益迴避如此積極，那僑委會委員長徐佳青「親自簽核」涉及兒子參與東沙體驗營的公文，已被認定未自行迴避、裁罰10萬元，為什麼確定裁罰名單至今不能公開，還要等到下屆監委上任後才能刊登「廉政專刊」？

楊智伃表示，對一個沒有違法的未成年孩子，可以立刻打電話查；對一個已經確定違反「利益衝突迴避法」的民進黨高官，卻要把名字暫時藏起來。這是什麼標準？

楊智伃也提及蘇巧慧家族的利衝爭議。蘇巧純擔任董事兼營運長的曠世智能，在父親蘇貞昌擔任行政院長期間，獲得國發基金1999萬9000元投資。民眾黨早在6月4日就已赴監察院告發蘇貞昌、蘇巧慧及蘇巧純，至今超過三個月。監察院受理了嗎？立案了嗎？查了哪些資料？進度在哪裡？

楊智伃批評，面對綠營罪證確鑿的違法，監察院像一個活死人一樣裝聾作啞，現在碰到蔣萬安的兒子，監察院突然耳聰目明、手腳俐落，不用有監委，只有「專員」就可以馬上致電北市府。

她也質疑，民進黨面對2026選戰，賴清德再次國家機器動起來警察可以一天內去敲韋淳祐的家門；可是卻看不見放任致癌毒油的門神官員。監察院可以沒有監察委員，但卻可以在短短一週就立刻調查、追殺一個未成年孩子；可是蘇巧純的1999.9萬國發基金遭告發已過3個月無消無息、徐佳青坦承犯法卻選擇包庇暫時隱匿姓名。

楊智伃說，司法、檢調、媒體、監察院，只要是能打壓追殺政敵的任何工具，賴政府沒有一個放過。「因為你只是韋淳祐、因為你剛好是蔣得立，更因為你爸爸不是蘇貞昌、你媽媽不是徐佳青。」監察院真正失去的，早已不只是牙齒，監察院失去的是良心、是人民對其公正性與存在正當性的最後信任。

楊智伃 徐佳青 蔣得立 蔣萬安 監察院

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