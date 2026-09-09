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影／鄭麗文呼籲官員要知道年輕人、上班族每天有多辛苦

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨黨主席鄭麗文（左）下午主持國民黨中常會，表示「官員不食人間煙火」，物價持續上漲，外食、日常開銷越來越高，不少民眾都明顯感受到荷包縮水。記者曾學仁／攝影
國民黨黨主席鄭麗文（左）下午主持國民黨中常會，表示「官員不食人間煙火」，物價持續上漲，外食、日常開銷越來越高，不少民眾都明顯感受到荷包縮水。記者曾學仁／攝影

針對主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.04%，已連四個月超過2%通膨警戒線；其中外食費年增3.17%，寫八個月新高，國民黨黨主席鄭麗文下午主持國民黨中常會，官員不食人間煙火，物價持續上漲，外食、飲料等日常開銷越來越高，不少民眾都明顯感受到荷包縮水。

鄭麗文今天在中常會提到物價漲幅，稱台灣已經出現了非常典型的K型經濟，這幾年股市非常好，可是是受惠於台積電、高科技產業的供應鏈，還有輝達執行長黃仁勳，AI製造業非常的蓬勃發展。

鄭麗文表示，股市表現非常優異的同時，八成的台灣人民不但沒有辦法分享到這些紅利，還要面對一直不斷上揚的物價，執政黨說「薪水」一直在漲，但大部分的外食族、通勤族、租房族感受物價飆漲的痛感越來越明顯，鄭麗文強調官員不食人間煙火，大家一定要知道所有年輕人上班族他們每天有多辛苦。

鄭麗文 上班族 年輕人 國民黨 中常會

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