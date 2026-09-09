影／鄭麗文呼籲官員要知道年輕人、上班族每天有多辛苦

一邊是宛如飯店的高價套房，一邊是壁癌發霉的「純獄風」老宿舍。政府砸下63億元推動「新宿舍運動」，想要改善大專校院學生宿舍品質，為什麼學生開學依然在「抽生死籤」？當政策演變成「有錢住飯店、沒錢住監獄」，教育資源究竟出了什麼問題？「新宿舍運動」為何淪為一場翻新外表、追求網美風的硬體競賽？

2026-09-09 15:31