日人學中文問「蔡英文＝English？」 釣出本尊16字神回

前總統蔡英文卸任後頻繁在Threads「海巡」與網友互動，親民幽默的發言屢屢引發轟動。日前一名在台灣生活、正在學習中文的日本網友發文請益，好奇前總統蔡英文的名字翻譯成英文是否就是「English」。貼文曝光後，竟意外召喚出蔡英文本尊親自現身闢謠，以16字幽默解答，讓該名日本網友激動直呼「深感榮幸，要立刻告訴日本的父母！」

一名領有台灣就業金卡的日本網友在Threads發文詢問：「我現在正在學中文，請問台灣前總統蔡英文的名字，是『English』的意思嗎？」

貼文一出，隨即引發台灣網友熱烈討論，許多網友開玩笑稱「對，她叫 Vegetable English」、「明明是 Cilantro English（香菜英文）」、「以前馬英九是不是叫 Horse in nine」。還有留言調侃「我們的副總統叫 Pretty Piano（蕭美琴）」、「總統是 Clean Germany（賴清德）」，各種無厘頭的回答讓網友紛紛笑翻。

眼看討論逐漸偏離正軌，蔡英文本人（@tsai_ingwen）隨後親自現身留言區回覆：「不要聽他們亂講，你看我的帳號，就知道。」突如其來的「總統級親回」讓原PO受寵若驚，立刻留言感謝：「謝謝您！能收到您的親自回覆，真的深感榮幸！我要把這件事告訴我在日本的父母！」該串互動在短時間內累計突破64萬次瀏覽，吸引數萬名網友按讚朝聖。

事實上，蔡英文卸任後頻繁在Threads展現毫無包袱的活網風格。不久前曾有網友發文探討政治人物姓名，直指蔡英文、陳水扁與馬英九的名字在民間極為罕見，當時也成功引來蔡英文親回「叫英文很奇怪嗎？」，瞬間狂吸逾14萬人按讚。

看見卸任元首能如此無拘無束地在社群平台上與外國友人及民眾閒聊開玩笑，不少網友紛紛感嘆，這正是台灣民主社會最可貴與幸福的風景，不僅展現了退休領袖的高度親和力，也讓跨文化交流增添了一段溫馨有趣的佳話。