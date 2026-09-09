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【重磅快評】從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

聯合報／ 主筆室
美國總統川普7日在真實社群分享這張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加等，把32個國家與地區都劃入美國版圖。（取自真實社群帳號@realDonaldTrump）
美國總統川普7日在真實社群分享這張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加等，把32個國家與地區都劃入美國版圖。（取自真實社群帳號@realDonaldTrump）

美國總統川普在社群平台曬出一張AI生成地圖，這幅地圖裡，是一幅由美國國旗覆蓋的北美洲，除了加拿大、墨西哥，還伸入格陵蘭、冰島等，連同加勒比海與中美洲多國，一個領土面積睥睨世界的超級大國，突然映入世人眼簾，衝擊感拉滿。

就在幾天前，聯合國大會表決通過修正地圖決議，建議全球各國不再使用已被廣泛應用了近五百年的「墨卡托投影」地圖，改用更接近各國及各大洲真實面積的「等積地球投影」地圖。美國投下唯一的反對票，表面上似是展示其一夫當關的勇氣、或是與眾不同的視野，但真正的現實卻是它洩露了美國在地緣上斯人獨憔悴的現況。

因為這次表決，竟沒有任何一國與美國同行，連將美國拖入伊朗戰爭的以色列都背棄了它，投下了贊成票。歐洲大國也全數站在對立面，歐洲只有波三小與烏克蘭投了棄權票。

美國幹嘛不從善如流呢？美國自己說的理由是這會徒增改換地圖的成本，但沒人相信這假話。有人幫美國揭露了真正的心機：等積投影地圖上，美國整整小了一圈，它在全球人們心中的超級大國地位，也勢必一併縮水。而這個效果，就算只是心理上的，也是美國不想也難以承受的。

當美國在人心裡不再占有過去那般無比強大的想像，它的影響力也將大幅折損；影響所及，美聯儲的國債也可能更賣不動了，美股走勢也可能跟著失去光澤而下頹，華爾街裡的各類金融商品也或將逐漸乏人問津。

很可能，這就是這張超級大圖被拋出來的原因。大家都記得，去年川普就拋出一張類似的地圖過，但那一張只涵蓋了加拿大與格陵蘭，沒有冰島，沒有墨西哥，更沒有加勒比海的各個島國以及中美洲各國。這一次，更激進了，除了南美洲，巴拿馬以北盡入囊中。

這面積多大呢？約莫在2400萬到2500萬平方公里之間，不但超越了前蘇聯那樣的龐然大物，甚至還超過13世紀由成吉思汗及其兒孫建立的橫跨歐亞的蒙古大帝國。亦即，如果這些國家真的都被美國攫虜了，它將成為人類史上最大的超級大國。

但問題在於，它不是美國如日中天的時候，提出來給國會通過的戰爭計畫；而是美國已經走向衰落的此刻，被晾在總統的社交帳號上的迷因符號。這幅地圖就成了一種意淫，甚至是自嘲。它不但不能為美國的聲威振衰起敝，還增加了人們對它的擔憂與困惑。

美國確曾有著「昭昭天命」的領土擴張欲望，也侵略過加拿大。1812年的那次雖然反被英加聯軍打回華盛頓，燒了白宮。但二戰之前，它也確曾制定過「紅色戰爭計畫」和「綠色戰爭計畫」，準備北上攻打加拿大並南下攻打墨西哥，但那個上升的美國都不曾真的再付諸實際的戰爭行動。

誰都清楚，這次的這張地圖，不過就是「美國灣」、「美國湖」以及「川普海峽」等一連串浮誇表述與行為藝術後的總集成，是將已經愈來愈失去效果的言語威懾，用更越界、突進的包裝去嚇唬別人，強迫全球去重新感受一下美國的威力。

但其結果卻勢必是適得其反，因為眼下各國都親眼目睹美國被困在中東動彈不得，甚至不敢派出地面部隊進攻伊朗，又如何能用武力拿下比此刻美國還大上近2倍的土地？

這一幅誇張的膨脹地圖反而可能讓全球開始思考美國收縮的速度。有一些跡象早已浮現，今年初，歐盟外長卡拉斯說，「歐洲必須適應新現實，歐洲不再是華府的重心」。今年7月，美國前國務卿布林肯做客一個節目時表示， 在很多地方美國支持率正急劇下降，其他國家不再視美國爲可信賴領導者，也不再願意與美國合作並追隨它。

就連東亞也已出現變化，韓國執政黨共同民主黨黨首、前總理金民錫兩天前在國會發表演說時表示：「單方面盯著美國的時代已經結束了。」。

無論是從聯合國大會表決推廣的等積投影地圖，還是川普PO出來的那張貪婪卻虛幻的超級地圖，台灣無論朝野，都應該得出像金民錫所說的那句清醒而冷靜、猶如暮鼓晨鐘的覺悟：唯美國馬首是瞻的日子，真的已經結束了。

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