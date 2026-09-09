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高金素梅辦公室今再遭搜索 立法院證實了
無黨籍立委高金素梅涉貪案，關鍵被告也被視為高金「大帳房」助理張俊傑，日前剪斷電子手環後逃亡，遭台北地院發布通緝。高金素梅立法院辦公室今再遭檢調搜索。立法院稍早回應，基於偵查不公開，對詳細案情並無所悉。
台北地院審理高金素梅涉貪案，張俊傑偵查中羈押禁見，起訴移審裁定1000萬元交保、施以電子手鐶監控，張男電子手鐶日前深夜發出低電量告警，法官通知司法警察拘提無著，發現手鐶遭破壞丟棄，昨對張男發布通緝。
三名檢調人員今天中午前往立法院搜索高金素梅辦公室，約半小時即離開。
立法院表示，檢調搜索係依法及立法院往例，由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。
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