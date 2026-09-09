高金素梅辦公室今再遭搜索 立法院證實了

綠營質疑台北市長蔣萬安長子蔣得立的國際交換生資格並涉及利益迴避爭議，教育部、監察院及廉政署先後出手，不過，效果不一，有的經不起質疑，馬上縮手，有的顯然只是蹭熱度，玩擦邊球，有的更是師出無名，窘態百出。在民進黨主政之下，也真是難為這些機關的公務員了。

2026-09-09 13:00