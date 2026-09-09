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影／中火交鋒盧秀燕祭一比一新招 拆一部燃煤才發一部燃氣許可執照

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
台電台中電廠新燃氣一期機組煙囪融入在地「小燕鷗」昂首起飛造型彩繪。記者黃仲裕／攝影
台電台中電廠新燃氣一期機組煙囪融入在地「小燕鷗」昂首起飛造型彩繪。記者黃仲裕／攝影

選舉將至，中央與地方為台電台中電廠（中火）「增氣拆煤」交鋒！台中市盧秀燕昨赴中火視察，今再出新招，要求燃氣許可與拆煤許必須兩張執照一比一發放，台電申請一部新燃氣機組上線，必須拿到拆除一部由經濟部核發的舊燃煤機組許可，兌現減煤還中部藍天的承諾。

台電說明，中火新燃氣一期計畫，1號機今年5月接受調度並聯全國電網試車，預計9月底正式商轉，目前正申請操作許可證中；2號機正進行測試運轉，預計10月接受調度，目標明年3月商轉。

盧秀燕今早出席東勢─豐原生活團快速道路第二標工程動土祈福典禮後受訪時說，台電有兩部新燃氣機組要上線，希望市府核發操作許可執照，不過當初我們為了國家能夠電力發展強烈支持，但也要求減煤拆煤，還中部藍天，讓中部民眾不要再用肺發電。

盧秀燕指出，當時中市府與中央經濟部達成協議，當燃氣機組上來，燃煤機組一定要一比一拆除。她昨天非常慎重去了解台電拆煤計畫。但由於拆煤許可是由經濟部發放，因此市府堅持「必須兩張執照同時發放」，換句話說，中市府發放燃氣許可，中央經濟部必須同步發放拆煤的許可。

盧秀燕說明，市府這兩天會通知台電，當台電取得經濟部拆煤許可時，用補件進台中市政府，當市府確定可以拆煤，她公開講，市府就會同意燃氣1號機操作許可。

盧秀燕重申，當初中市府與中央協議的最好的方案，國家因為燃氣機組增加，電力大增，因為一部燃氣機組相當於二點多部的燃煤機組，透過拆煤、減煤，還中部好藍天，還中部地區民眾新鮮的空氣，所以呢一定是配套。

盧秀燕強調，當台電拿到拆除舊有燃煤機組許可，能夠兌現對台中市以及中部地區民眾的承諾，市府就會一比一發放燃氣許可，台電拿到一部燃煤機組拆除許可執照，中市府我們就會同步同意一部燃氣機組上線；當台電拿兩個拆除許可執照，中市府就會同意兩部的燃氣機組上線。那未來就是依照雙方的協定，以一比一的方式進行。

台中市長盧秀燕受訪。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕受訪。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕（右）昨天視察台電台中電廠（中火），質疑中央未做到當初承諾的「增一氣、拆一煤」協議。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（右）昨天視察台電台中電廠（中火），質疑中央未做到當初承諾的「增一氣、拆一煤」協議。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 中火 燃氣 台電 燃煤機組 台中市

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