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日本維新會訪團訪民進黨 探討台日關係、區域安全等議題

中央社／ 台北9日電

日本維新會．中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」近日拜會民進黨，雙方就台日關係、區域安全、少子化、科技產業及青年交流等議題深入交換意見。民進黨立委邱議瑩說，透過更多元的交流形式，讓台日友誼持續深化。

民進黨今天發布新聞稿指出，訪團8日拜會民進黨中央黨部，由民進黨立委、立法院台日交流聯誼會副會長邱議瑩主持，立委李坤城、張雅琳、郭昱晴共同出席，與馬場伸幸等10名日本國會議員交換意見。

邱議瑩致詞時表示，台灣與日本長期在彼此遭遇困難時相互扶持，累積深厚民間情誼；面對當前印太區域情勢，台海和平穩定與日本及區域安全息息相關，期待民進黨與日本維新會持續深化政黨及國會交流，進一步推動實質政策合作。

邱議瑩認為，台日交流不應侷限於台北及正式會議，期盼擴大地方與民間互動，她邀請日本維新會議員明年再度訪台，共同舉辦「台日國會議員棒球友誼賽」，透過更多元的交流形式，讓台日友誼持續深化，並向下一世代扎根。

李坤城指出，台日雖無正式邦交，但雙方實質關係與信任如同具備邦交的國家。面對中共在東部海域頻繁以「灰色地帶戰術」侵擾，台日應進一步強化安全合作，共同維護區域和平穩定。

張雅琳則分享總統賴清德因應少子化提出的18項新政策，也說日本設有「兒童家庭廳」，台灣今年也修法成立「兒少及家庭支持署」，期待未來雙方主管機關深化兒童及家庭政策交流，相互分享經驗。

郭昱晴則提及，面對全球供應鏈重組，台日除持續深化半導體產業合作，也應進一步拓展AI、次世代通訊及高科技人才培育等領域交流，共同提升民主夥伴的經濟與社會韌性。

日本維新會 台日關係 日本

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