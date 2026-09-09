快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

赴陸未登錄要罰引發業者反彈 民進黨團：可再溝通

中央社／ 台北9日電

交通部觀光署日前發函旅行業者，赴陸業務需配合於行前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統登錄團體資訊等，違者開罰，引發業者反彈。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，業者跟行政部門可以再溝通，不用把政府的好意當成是監控，政府有責任對國人在外安全有所掌握。

莊瑞雄上午在輿情回應記者會被問及此事時表示，任何涉及人民身體自由的行政作為，都要法律授權，而授權也不能空白授權，都要很明確，政府必須依法行政。

莊瑞雄指出，中國國務院先前發布從今年9月起台灣同胞到中國旅遊的規定，對國人赴陸旅遊產生很多的風險，目前中國的旅遊警示列為橙色，照顧人民本來就是政府的責任，會盡到保護國人的責任，必須要去警示，政府也要做資訊的掌握，這是負責任的政府要做的事，不要把它當成說政府吃飽沒事幹，一旦發生旅遊糾紛或事件時，國人尋求協助，政府若沒有掌握狀況，這也不對。

莊瑞雄表示，旅遊業者不要認為政府動不動就要開罰，開罰也必須要有法律的授權，而且不能空白授權，政府依法行政，但政府照顧老百姓，尤其涉及到人民在國外出意外，一個旅行團出去，政府對於人數的掌握，對於緊急事件發生的時候該聯絡誰，若事件發生去做必要的協助及因應。

莊瑞雄說，國人到任何一個地方，尤其到中國，涉及到人民的人身安全，政府必須要警示，國人到有風險的地方，事先未雨綢繆，這是合理的。

莊瑞雄表示，旅遊業者跟行政部門可以再細緻地去做溝通，政策的出發點是好的，執行部分，政府也必須跟業者好好溝通，業者不要把政府的好意當成是監控。

他說，台灣是自由民主的國家，尤其現在朝小野大，已經夠忙了，政府沒有吃飽飯閒著沒事幹，去監控自己的同胞，又不是共產國家，但是政府絕對有責任的是國人在外安全，以及在需要的時候給予協助，避免到最後被外界批評說毫無掌控。

溝通 民進黨團 開罰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

赴陸未登錄要罰…旅遊業者反彈 觀光署改口

赴陸未逐團登錄擬罰5萬 藍轟綠色恐怖：強迫業者承擔國安審查

赴陸登錄爭議 陸委會人士：這是觀光署跟業者問題

赴陸未逐團登錄要罰？國台辦：民進黨阻撓兩岸往來又一卑劣伎倆

相關新聞

監察院專員查蔣萬安兒交換生 湯志民：以前會行文、這次直接打電話

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生一事，綠營、網路側翼猛攻特權說，現在又接連國教署、廉政署、監察院派專員介入調查，被質疑國家機器動起來打蔣萬安？北市教育局長湯志民今也還原監察院上周三致電詢問的內容，湯也透露，一般監察院如果來索資料，會正式行文來，但這次是直接打電話。

查蔣得立交換生資格 中央機關一個比一個尷尬

綠營質疑台北市長蔣萬安長子蔣得立的國際交換生資格並涉及利益迴避爭議，教育部、監察院及廉政署先後出手，不過，效果不一，有的經不起質疑，馬上縮手，有的顯然只是蹭熱度，玩擦邊球，有的更是師出無名，窘態百出。在民進黨主政之下，也真是難為這些機關的公務員了。

川普親點名台灣資助反川智庫 陳以信：賴政府拿多少稅金押錯寶？

美國總統川普公開批評美國進步中心（CAP），並直接點名台灣駐美代表處是其外國資助者。國民黨文傳會主委陳以信今表示，這是不尋常的外交警訊，台灣竟被美國現任總統公開列入其強烈批判智庫的資助者名單，外交部必須立即說清楚，川普重返白宮後，台灣到底還拿多少納稅人的錢資助CAP？

國民黨轟監院：有監委不查蘇貞昌 沒監委卻查蔣萬安

監察院證實主動去電台北市教育局政風室，查問台北市長蔣萬安之子蔣得立交換學生事件，國民黨文傳會主委陳以信今抨擊，現在監察院連監委都沒有，對一名未成年人參加公開甄選卻如此積極，「查蔣得立雷厲風行，查蘇巧純卻石沉大海，監察院到底是在辦利益衝突，還是在辦政治顏色？」

監察院等單位查蔣萬安兒交換生 蔣萬安：君子坦蕩蕩

台北市長蔣萬安上午出席台灣女董事協會主辦，「前瞻布局 韌性承啟 2026剛柔並濟大未來」論壇。面對媒體詢問是否覺得監察院等針對蔣萬安兒子錄取國際交換學生展開調查，受中央委託？蔣萬安以「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」回應，並表示監察院有其法定職權，應該清楚該如何依法行使。

調查蔣萬安是「先行程序」？柳采葳諷監察院只對「特定的人」積極

台北市長蔣萬安長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，監察院昨澄清，是啟動先行調查程序，絕無政治考量；對此，國民黨發言人、北市議員柳采葳反諷，只對特定的人這麼積極。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。