赴陸未登錄要罰引發業者反彈 民進黨團：可再溝通

交通部觀光署日前發函旅行業者，赴陸業務需配合於行前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統登錄團體資訊等，違者開罰，引發業者反彈。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，業者跟行政部門可以再溝通，不用把政府的好意當成是監控，政府有責任對國人在外安全有所掌握。

莊瑞雄上午在輿情回應記者會被問及此事時表示，任何涉及人民身體自由的行政作為，都要法律授權，而授權也不能空白授權，都要很明確，政府必須依法行政。

莊瑞雄指出，中國國務院先前發布從今年9月起台灣同胞到中國旅遊的規定，對國人赴陸旅遊產生很多的風險，目前中國的旅遊警示列為橙色，照顧人民本來就是政府的責任，會盡到保護國人的責任，必須要去警示，政府也要做資訊的掌握，這是負責任的政府要做的事，不要把它當成說政府吃飽沒事幹，一旦發生旅遊糾紛或事件時，國人尋求協助，政府若沒有掌握狀況，這也不對。

莊瑞雄表示，旅遊業者不要認為政府動不動就要開罰，開罰也必須要有法律的授權，而且不能空白授權，政府依法行政，但政府照顧老百姓，尤其涉及到人民在國外出意外，一個旅行團出去，政府對於人數的掌握，對於緊急事件發生的時候該聯絡誰，若事件發生去做必要的協助及因應。

莊瑞雄說，國人到任何一個地方，尤其到中國，涉及到人民的人身安全，政府必須要警示，國人到有風險的地方，事先未雨綢繆，這是合理的。

莊瑞雄表示，旅遊業者跟行政部門可以再細緻地去做溝通，政策的出發點是好的，執行部分，政府也必須跟業者好好溝通，業者不要把政府的好意當成是監控。

他說，台灣是自由民主的國家，尤其現在朝小野大，已經夠忙了，政府沒有吃飽飯閒著沒事幹，去監控自己的同胞，又不是共產國家，但是政府絕對有責任的是國人在外安全，以及在需要的時候給予協助，避免到最後被外界批評說毫無掌控。