川普親點名台灣資助反川智庫 陳以信：賴政府拿多少稅金押錯寶？

美國總統川普公開批評美國進步中心（CAP），並直接點名台灣駐美代表處是其外國資助者。國民黨文傳會主委陳以信今表示，這是不尋常的外交警訊，台灣竟被美國現任總統公開列入其強烈批判智庫的資助者名單，外交部必須立即說清楚，川普重返白宮後，台灣到底還拿多少納稅人的錢資助CAP？

陳以信指出，台灣長期與美國不同政治光譜智庫合作並非始於民進黨政府，但外交工作的基本功就是掌握政治變化、適時調整布局。川普重返白宮後，民進黨政府如仍大量投入與民主黨關係密切、並持續猛烈批判川普的智庫，如今遭川普本人公開點名，顯示外交布局是否失衡，值得國人高度警惕。

陳以信表示，現在台美關係正值敏感時刻，外界關注美國對台約140億美元軍售進度，賴清德總統何時能再次過境美國本土也備受矚目。此時川普卻公開注意到台灣政府資助其政治上高度敵對的智庫，這會不會進一步影響川普政府對台觀感？國安會與外交部有沒有進行風險評估？

陳以信表示，台灣對美關係單方押寶，更不能一面宣稱台美關係「史上最好」，一面讓美國總統產生台灣政府拿錢資助其政治對手的負面印象。「台美關係不能成為民進黨錯誤押寶的代價，」川普已親自點名台灣，賴政府不能再裝作沒看見，應該出面向國人清楚解釋。