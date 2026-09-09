國民黨轟監院：有監委不查蘇貞昌 沒監委卻查蔣萬安

監察院證實主動去電台北市教育局政風室，查問台北市長蔣萬安之子蔣得立交換學生事件，國民黨文傳會主委陳以信今抨擊，現在監察院連監委都沒有，對一名未成年人參加公開甄選卻如此積極，「查蔣得立雷厲風行，查蘇巧純卻石沉大海，監察院到底是在辦利益衝突，還是在辦政治顏色？」

陳以信指出，監察院表示即使沒有監委，仍可依「公職人員利益衝突迴避法」進行「查調先行程序」。既然如此，他要請問監察院，蘇貞昌擔任行政院長期間，其女蘇巧純擔任董事兼營運長的曠世智能取得國發基金近兩千萬元投資，爭議延燒至今，監院的「先行程序」在哪裡？電話打了沒有？資料調了沒有？到底查了誰？

陳以信表示，尤其今年7月立法院司法及法制委員會針對蘇巧純相關爭議要求監察院說明，監察院不但沒有提出書面報告，連人都沒有到場，最後遭委員會通過譴責。如今碰到蔣萬安的未成年兒子，監察院專員電話卻馬上打進台北市教育局。難道監察院可以雙重標準，綠色通行藍色追殺嗎？

陳以信質疑，民眾黨早在6月就已赴監察院告發蘇家三人涉嫌違反利益衝突迴避規定，蘇巧慧當時還公開表示「不怕任何檢驗」。既然不怕檢驗，那就請蘇巧慧公開支持監察院用調查蔣得立的同一標準、同一速度，把蘇巧純相關案件徹底查清楚，不要查別人的孩子高喊公平，查到自己家人就變成政治抹黑。