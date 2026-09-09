調查蔣萬安是「先行程序」？柳采葳諷監察院只對「特定的人」積極

台北市長蔣萬安長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，監察院昨澄清，是啟動先行調查程序，絕無政治考量；對此，國民黨發言人、北市議員柳采葳反諷，只對特定的人這麼積極。

蔣萬安長子因取得台北市教育局國際交換學生補助資格，遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法。但藍營質疑，監察院在「無監委」空窗期，派員致電北市府關切，是國家機器介入。監察院昨澄清，全案依公職人員利益衝突迴避法啟動先行調查程序，主要是釐清計畫決行層級與是否依法進行身分揭露。

柳采葳今表示，監察院說這只是「查調先行程序」，但為什麼所有的「先行程序」，最近都這麼剛好，全部集中在蔣萬安身上和他15歲兒子身上。

她說，從國教署詢問國籍、廉政署主動出面談利衝法，到現在連沒有監察委員的監察院，都立刻致電台北市教育局了解個案。單獨看，每一個機關都可以說自己「依法行政」；但是全部串起來看，人民當然會問，為什麼一個十五歲孩子的交換學生資格，可以讓國家機關動起來。

柳采葳表示，她昨天質疑「國家機器是不是動起來了」，今天看完監察院的解釋，疑問反而更大。如果只有碰到蔣萬安，中央機關就一個接一個動得特別快，那人民質疑的就不是「有沒有程序」，而是「為什麼只對特定的人這麼積極」。