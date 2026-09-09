政院不副署國會法案 胡佛研究所學者：理解政治動機 但公然違憲

美國史丹佛大學智庫胡佛研究所研究員祈凱立（Kharis Templeman）9日表示，台灣正面臨「緩慢滾動的憲政危機」，並認為台灣行政和立法之間缺乏強力的裁判，指台灣需要更好的保險機制，同時打造一個更自主的憲法法庭。

祈凱立也指出，行政院長卓榮泰不副署國會通過的法案不合憲，但他理解行政院的政治動機合邏輯。

施明德基金會今舉行「公民社會、民主韌性與國家安全國際學術研討會：紅衫軍反貪腐運動二十周年」，邀請專家學者針對我國政治制度、公民社會與國際安全等議題進行交流討論。

祈凱立認為，台灣正面臨緩慢滾動的憲政危機，指台灣自2024年開始，出現激烈的朝野對立，導致失能的憲法法庭，以及去年的立委大罷免，祈凱立並點出，行政院長卓榮泰去年史無前例地「不副署」國會通過的法案，「他基本上憑空為自己創造了一項否決權」（He basically created whole cloth a veto power for himself）。

祈凱立在受訪時進一步指出，他不認為卓榮泰的做法合法，也認為是「公然違憲」（blantantly unconstitutional），但祈凱立理解卓榮泰的政治動機，也理解背後的政治邏輯。

祈凱立指出，正因為憲法法庭目前處於失能的狀態，卓榮泰才能這麼做。祈凱立說，一但憲法法庭解凍、重新開始運作，他有信心憲法法庭會判其違憲。

祈凱立也指出，目前總統和立法院都無法說他們完全代表民意，而台灣的體制缺乏一個強力的裁判來解決對立。

至於憲法法庭未來能否扮演這個角色，祈凱立認為說，憲法法庭太弱了，且現行大法官的產生方式很容易讓在野黨不信任憲法法庭的判決，認為憲法法庭的現行設計有缺陷。