綠側翼圖卡狂蔣萬安逼驗DNA 藍喊國安會查中央廚房資金意圖

臉書粉專開始出現大量圖卡，攻擊台北市長蔣萬安，甚至要求驗DNA，被質疑是綠營中央廚房下令攻擊。國民黨立院黨團書記長許宇甄批綠營動用部會與側翼侮辱性圖卡，獵巫蔣萬安未成年兒子，奧步盡出；國民黨團首席副書記長洪孟楷說，殭屍粉專如中央廚房般鋪天蓋地抹黑，並質疑國安單位遇藍就視而不見，要求數發部與國安會徹查。

許宇甄說，國民黨團絕對力挺蔣萬安，選舉攻防不能沒有底線，綠營一路從身世、家族，攻擊到蔣萬安15歲未成年的孩子。從國教署、監察院到廉政署全面動員獵巫，網路側翼更充斥大量侮辱性圖卡，徹底暴露民進黨的奧步本質。蔣萬安絕對經得起考驗，請民進黨停止惡意攻擊。

洪孟楷說，綠營對付蔣萬安就只有一招，就是又要講到DNA，他覺得連蔣萬安都很無奈，不知何時綠營才能學會好好監督市政，回到市政議題？不然下次選舉時，蔣萬安恐怕連生辰八字都會被問到。

洪孟楷表示，昨天有好幾位議員的臉書把所有圖卡一字排開，發覺所謂的殭屍粉專、根本跟政治不相干的，有講美妝的、講健康的、講居家的，好像中央廚房一紙命令，就鋪天蓋地攻擊蔣萬安。

洪孟楷質疑，國安單位要不要動起來？過去一直講很怕中共介選，介選不應該分顏色吧？如果攻擊的是藍營候選人，後面有沒有相關的資金，還是後面有什麼企圖，國安單位應該要動起來。

洪孟楷強調，絕對不接受任何介選，但介選不應有顏色之分，攻擊蔣萬安就當看不見，攻擊民進黨候選人就馬上火速偵辦，這也不應有雙重標準。要求相關部會，包括數發部、國安會等相關單位，應徹查這些粉專背後的動機、資金來源為何。