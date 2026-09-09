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監院查蔣萬安兒 綠黨團：現在是最爛國家機器 有什麼好怕？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

監察院上周就台北市長蔣萬安之子交換生事件，去電台北市政府教育局，由於目前是監委人事空窗期，引發議論。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，監院現在是最爛的國家機器，搞不好蔣萬安心中偷笑，監院沒半個人有什麼好怕的。

監察院表示，縱因無監委致未能正常行使罰鍰裁處權，監察院仍須本於職權釐明相關事實，進行查調先行程序；監察院為了解「台北市一一五學年度國際交換學生學習實施計畫」相關事實，先去電北市教育局政風室詢問該計畫執行機關、決行層級，以及有無依法辦理身分揭露，皆為查調利益衝突案件的先行程序。

莊瑞雄指出，任何公眾人物，尤其公職人員涉及利益迴避，本來就是依法行事，該案也非針對蔣萬安兒子，民進黨團到現在看法都是覺得這個小孩蠻優秀的，表現受外界肯定，但這不是事件本質，而是交換生的名額部分，蔣萬安對政治的危機處理，外界本來就有所評論。

莊瑞雄說，監察院沒有監察委員，也沒辦法組成廉政委員會、無法裁決，除非人事同意權在立法院通過。蔣萬安是公職，有無涉及利益迴避的問題，監察院本來就是法定機關，但這些都只是收集資料、釐清事實。

莊瑞雄表示，藍營也不必集體出來砲轟，監察院是國家機器動起來，監察院現在這個國家機器，是最爛的國家機器，是最沒有能力的國家機器，「立法院早就把你的牙齒都給拔掉了，或者說這隻老虎連出生都沒有，只是畫個影像」，

莊瑞雄指出，重點是監院人事同意權沒有通過的話也沒有監委，進而導致廉政委員會無法組成，所以現在討論這些，都是口水。

蔣萬安 監院 國家機器

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