批「打蔣國家隊」 李彥秀：無人性政治追殺 會成反噬的政治海嘯

國民黨立委李彥秀今日表示，民進黨為防大選崩盤，動用國教署、廉政署及監察院組「打蔣國家隊」，連未有監委的監院專員都能致電教育局查水表，以違反「利益衝突迴避」為由追殺台北市長蔣萬安兒子蔣得立，凸顯綠營恐懼蔣萬安，但無道理與人性的政治追殺，將成為反噬的政治海嘯。

李彥秀說，為防止2026年「外溢效應」以及2028年總統大選「政治崩盤」，打擊蔣萬安早已成為民進黨的「全民運動」，不僅賴總統最近兩度批評蔣萬安，綠營民代、名嘴、網軍側翼更是鋪天蓋地打擊蔣萬安，現在連國家機器都全面啟動，從國教署、廉政署到監察院組成「打蔣國家隊」，針對蔣萬安長子蔣得立國際交換生資格，羅織違反「利益迴避」的罪名，進行政治追殺，不禁讓人想到前促轉會副主委張天欽的名言「影射的殺傷力最強大」。

李彥秀質疑，監察院早已失去中立性，成為執政黨的「血滴子」，現在連沒有監委的監察院，專員層級官員都可以一通電話打到市政府教育局「查水表」，請問還有王法嗎？台灣還有法律嗎？

李彥秀表示，民進黨毫無人性以違反「利益迴避」追殺一名高中生，試問以同樣的標準，是否以後所有民選市長、議員的孩子都必須要「跨縣市就讀」，而且還必須要去「不同政黨」執政的縣市就讀，或是不得參與任何競賽，不能領取任何獎項，否則都可能被扣上違反「利益迴避」大帽子？

李彥秀指出，全力打蔣，正顯示綠營對蔣萬安的害怕與恐懼已經深入骨髓，更將蔣萬安視為頭號政治假想敵，此舉對台北市長選情不會有幫助，只是透過打蔣凝聚深綠基本教義派的向心與士氣，但是民進黨也不要低估台灣人民與中間選民的智慧，毫無道理與人性的政治追殺，最後會成為反噬的政治海嘯。