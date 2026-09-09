赴陸未逐團登錄擬罰5萬 藍轟綠色恐怖：強迫業者承擔國安審查

觀光署要求旅行社逐團登錄赴陸旅客，違者最高罰5萬元引發反彈。國民黨立院黨團書記長許宇甄今批毫無法源，是「綠色恐怖」，政府無力解決兩岸僵局，轉嫁成本；國民黨立委李彥秀則斥「禁團令」失靈後拿業者出氣，民眾「用腳投票」，赴陸人數反增，籲政府停止意識形態恐嚇，勿讓觀光變「慘業」。

政府禁止台灣旅行社組團赴陸旅遊，去年國人赴陸港澳旅遊創下禁團令實施後新高，去年赴大陸旅遊年增率達16.9%。今年前7個月赴陸旅遊人數達到217萬人次，觀光署下令9月起赴陸組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰5萬元，引發反彈。

許宇甄說，觀光署要求觀光業者，赴陸要登錄旅客姓名，否則要裁罰5萬元，這不是綠色恐怖，什麼才是綠色恐怖？

許宇甄表示，觀光署要求登錄，這應是屬於鼓勵性質，毫無法源，強迫民間觀光業者承擔國安審查，事實上完全沒有依據外，且政府沒有能力處理兩岸僵局，拿國內旅行社開刀，轉嫁行政成本。

許宇甄指出，重大決策沒有經過溝通，在挨批且業者揚言提告後才轉彎，把法律當兒戲，要求觀光署立即停止無理的裁罰，停止以保護為名，行政治恐嚇之實。針對觀光署，黨團也會特別要求絕對不能採取這樣的方式。

許宇甄表示，台灣觀光業者辛苦，這幾年因兩岸交流停止，觀光業者苦撐著，現在又用這樣的方式來撻伐，承受國安要求，完全不合理，請民進黨停止扼殺觀光業者的腳步。

李彥秀表示，民進黨政府禁團令形同「打臉令」，面子掛不住，現祭出更嚴厲的「逐團申報令」，根本是自己下不了台，拿台灣苦撐待變的旅行業者出氣，面對強力反彈才改口先宣導，觀光大國淪為觀光「慘業」，民進黨政府要負最大的責任。

李彥秀指出，從意識形態思考兩岸正常的觀光交流，以公權力打壓兩岸人民的往來，注定是一條失敗的道路，陸委會不斷恐嚇威脅民眾赴大陸地區的風險，但人民「用腳投票」，不僅赴陸人數增加，申辦台胞證與第一次申辦的「首來族」也成長，根據統計45歲以下首來族申請人數占比超過7成，請民進黨要對台灣的民主以及人民的智慧有信心，讓觀光回歸市場機制，「愈禁愈想去」、「愈禁愈想看」，難道民進黨忘了黨外時代的歷史嗎？

李彥秀說，陸委會原本就建立非強制性登錄系統，民眾前往大陸前登錄，如果遇到突發狀況，可以取得聯繫給予協助，但是強制要求旅行社申報，就必須統一標準，前往旅遊警示「橙色」地區都要申報，否則就會引發民眾恐慌，旅行業者更會擔心遭到查水表或是被政府貼標籤。