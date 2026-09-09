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立院陳抗剪護欄鋼索遭起訴 鍾佳濱：有人證、物證 為讓救護車急救傷患
立法院會前年12月排審選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案，民團申請集會，警方架設護欄並上鎖固定，但民進黨立委鍾佳濱和參與集會黃姓男子涉嫌剪毀鋼索，北檢今依涉刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪嫌起訴。鍾佳濱指出，該行為是屬緊急避難，均有人證、物證得佐證。
鍾佳濱表示，本人向來配合調查，也完全尊重司法。
鍾佳濱指出，本人因藍白通過惡法使人民聚集於立法院周邊，當時為保護傷患、使救護車得以入內緊急救護傷患，屬緊急避難，均有人證、物證得佐證。
北檢認為，鍾佳濱剪斷鋼索行為，未明確表達政治性意見，逾越言論自由保障範疇，本件與「自由民主憲政秩序處於危難情狀」的情況不符，非無合法救濟途徑可行，不具抵抗權最後手段性，無從類推適用緊急避難或避難過當之規定，阻卻違法或減免刑責。檢方認定，2人涉犯刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪嫌，依法起訴。
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